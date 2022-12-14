https://ria.ru/20221214/pasporta-1838739375.html

СБУ заявила, что обнаружила российские паспорта на объектах УПЦ

СБУ заявила, что обнаружила российские паспорта на объектах УПЦ - РИА Новости, 14.12.2022

СБУ заявила, что обнаружила российские паспорта на объектах УПЦ

Служба безопасности Украины заявила, что в ходе обысков на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обнаружила российские паспорта и... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T22:08

2022-12-14T22:08

2022-12-14T22:08

украина

херсонская область

россия

служба безопасности украины

московский патриархат

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что в ходе обысков на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обнаружила российские паспорта и георгиевские ленты.Ранее в среду СБУ заявила, что проводит "контрразведывательные мероприятия" на объектах УПЦ в восьми областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Херсонской области."Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Закарпатской, Черновицкой, Ровненской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях. На территории епархий найдены российские паспорта, георгиевские ленточки, символика запрещенной партии ОПЗЖ и "методички" (патриарха Московского - ред.) Кирилла по распространению вражеской пропаганды через верующих", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.По информации ведомства, в церковных помещениях в поселке Чернобаевка обнаружены бланки пропусков РФ, а в епархии во Львовской области – "фото скрытых российских документов об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами РФ".СБУ провела 22 ноября "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников. Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области. С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.

https://ria.ru/20221214/sbu-1838644235.html

https://ria.ru/20221212/provokatsiya-1838099381.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, херсонская область , россия, служба безопасности украины, московский патриархат, ситуация вокруг упц