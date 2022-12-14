СБУ заявила, что обнаружила российские паспорта на объектах УПЦ
СБУ заявила, что обнаружила российские паспорта и георгиевские ленты на объектах УПЦ
Паспорта РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила, что в ходе обысков на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ) обнаружила российские паспорта и георгиевские ленты.
Ранее в среду СБУ заявила, что проводит "контрразведывательные мероприятия" на объектах УПЦ в восьми областях Украины, а также подконтрольной Киеву части Херсонской области.
"Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Закарпатской, Черновицкой, Ровненской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях. На территории епархий найдены российские паспорта, георгиевские ленточки, символика запрещенной партии ОПЗЖ и "методички" (патриарха Московского - ред.) Кирилла по распространению вражеской пропаганды через верующих", - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
По информации ведомства, в церковных помещениях в поселке Чернобаевка обнаружены бланки пропусков РФ, а в епархии во Львовской области – "фото скрытых российских документов об обеспечении взаимодействия с военными комиссариатами РФ".
"На территории одного из монастырей Ровенской области разоблачен послушник с российским паспортом и контактами в РФ. Сейчас СБУ проверяет его возможную причастность к разведывательно-подрывной деятельности в пользу спецслужб страны-агрессора", - добавили в ведомстве.
СБУ провела 22 ноября "контрразведывательные мероприятия" на территории Киево-Печерской лавры и еще в двух монастырях и в Сарненской епархии канонической УПЦ в Ровненской области. Было допрошено более 50 человек и найдена "пророссийская литература", по словам митрополита Антония, это были пасхальные послания патриарха Московского и всея Руси Кирилла, передающиеся во все епархии Московского патриархата, и книги, обличающие украинских раскольников. Также СБУ проводила проверки на объектах УПЦ в Полтавской, Житомирской, Ровненской и Закарпатской областях Украины.
Местные власти в разных регионах Украины периодически принимают решения о запрете деятельности УПЦ. В частности, депутаты Львовского областного совета приняли решение о необходимости запрета деятельности УПЦ на территории области. С начала российской специальной военной операции на Украине участились нападения на храмы, духовенство и верующих канонической УПЦ со стороны украинских националистов.