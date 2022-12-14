05:01 14.12.2022 (обновлено: 05:06 14.12.2022)
Очереди на паромы в Калининград удалось ликвидировать, заявил Алиханов
Губернатор Алиханов заявил, что очереди на паромы в Калининград удалось ликвидировать
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Очереди на паромы в Калининград в терминалах Санкт-Петербурга и Ленинградской области удалось ликвидировать, но требуется еще два парома для перевозки грузовых автотранспортных средств, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
"Физические очереди на подъездах к терминалам в Ленинградской области и Санкт-Петербурге удалось ликвидировать, однако сохраняется потребность в дополнительных провозных мощностях для накатной техники, в связи с чем в рамках визита делегации министерства экономического развития РФ обсудили необходимость постановки не менее двух судов к уже работающим на линии для перевозки грузовых автотранспортных средств", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости.
Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории - в целом примерно половину от всего объема перевозок. Литовские власти утверждали, что только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.
Альтернативным путем для доставки товаров в Калининград или из него является перевозка на пароме по Балтийскому морю. На морской линии работает в общей сложности 18 судов, в том числе железнодорожные паромы "Маршал Рокоссовский", "Генерал Черняховский", "Балтийск" и "Амбал", суда "Спарта" и "Спарта II".