https://ria.ru/20221214/paromy-1838487692.html

Очереди на паромы в Калининград удалось ликвидировать, заявил Алиханов

Очереди на паромы в Калининград удалось ликвидировать, заявил Алиханов - РИА Новости, 14.12.2022

Очереди на паромы в Калининград удалось ликвидировать, заявил Алиханов

Очереди на паромы в Калининград в терминалах Санкт-Петербурга и Ленинградской области удалось ликвидировать, но требуется еще два парома для перевозки грузовых... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T05:01

2022-12-14T05:01

2022-12-14T05:06

экономика

антон алиханов

калининград

вильнюс

калининградская область

евросоюз

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812885406_0:215:2878:1834_1920x0_80_0_0_cbea33c878815c6ef307b3415d3bbd6f.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Очереди на паромы в Калининград в терминалах Санкт-Петербурга и Ленинградской области удалось ликвидировать, но требуется еще два парома для перевозки грузовых автотранспортных средств, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов."Физические очереди на подъездах к терминалам в Ленинградской области и Санкт-Петербурге удалось ликвидировать, однако сохраняется потребность в дополнительных провозных мощностях для накатной техники, в связи с чем в рамках визита делегации министерства экономического развития РФ обсудили необходимость постановки не менее двух судов к уже работающим на линии для перевозки грузовых автотранспортных средств", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости.Вильнюс с 18 июня запретил провозить по своей территории в Калининградскую область товары, попавшие под санкции Евросоюза: стройматериалы, металл, дерево, цемент, удобрения, алкоголь, икру и другие категории - в целом примерно половину от всего объема перевозок. Литовские власти утверждали, что только выполняли санкции ЕС. Впоследствии Еврокомиссия опубликовала разъяснения, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, а транзит по железной дороге возможен при должном контроле.Альтернативным путем для доставки товаров в Калининград или из него является перевозка на пароме по Балтийскому морю. На морской линии работает в общей сложности 18 судов, в том числе железнодорожные паромы "Маршал Рокоссовский", "Генерал Черняховский", "Балтийск" и "Амбал", суда "Спарта" и "Спарта II".

https://ria.ru/20221214/alikhanov-1838485059.html

https://ria.ru/20221214/alikhanov-1838485652.html

калининград

вильнюс

калининградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, антон алиханов, калининград, вильнюс, калининградская область, евросоюз, еврокомиссия