https://ria.ru/20221214/ovchinskiy-1838565207.html
Овчинский: инвесторам упростили подключение новых объектов к электросетям
Овчинский: инвесторам упростили подключение новых объектов к электросетям - РИА Новости, 14.12.2022
Овчинский: инвесторам упростили подключение новых объектов к электросетям
Правительство Москвы и "Россети Московский регион" подписали соглашение по оптимизации процедуры подключения объектов к электросетям при реализации... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:05
2022-12-14T13:05
2022-12-14T13:52
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
россети московский регион
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Правительство Москвы и "Россети Московский регион" подписали соглашение по оптимизации процедуры подключения объектов к электросетям при реализации инвестпроектов, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Правительство Москвы продолжает оказывать инвесторам всестороннюю поддержку, в том числе при реализации новых проектов, нацеленных на создание инновационных производств, импортозамещение, строительство критически важной инфраструктуры и в других сферах. Соглашение, подписанное с "Россети Московский регион", позволит оптимизировать процедуру подключения объектов к электрическим сетям", – сказал глава департамента, слова которого приводит пресс-служба.В свою очередь, генеральный директор "Россети Московский регион" Петр Синютин отметил, что компания всегда демонстрировала ответственный подход к сокращению и соблюдению сроков технологического присоединения объектов малого и крупного бизнеса."Данное соглашение – основа для поддержки новых инвестиционных проектов, успешной реализации алгоритмов действий инвестора и тщательного мониторинга сроков подключения к электросетевой инфраструктуре. Уверены, результатом продуктивного взаимодействия энергетиков и инвесторов станет повышение деловой активности и привлечение новых инвестиций в экономику столицы", – отметил он.С 2020 года Москва является участником пилотного проекта по внедрению регионального инвестиционного стандарта, разработанного Минэкономразвития. Проект призван обеспечить формирование и внедрение стандартов запуска и сопровождения инвестпроектов, предусматривающих оптимальные клиентские пути инвестора (от идеи реализации проекта до его завершения). Региональный инвестиционный стандарт также должен помочь региону обеспечить мониторинг соблюдения сроков, указанных в алгоритмах действий инвестора по процедуре подключения к электрическим сетям до 150 кВт и свыше 150 кВт, а также повысить деловую активность и привлечь новые инвестиции.
https://ria.ru/20221208/tekhnograd-1837171555.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, владислав овчинский, россети московский регион
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский, Россети Московский регион
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Правительство Москвы и "Россети Московский регион" подписали соглашение по оптимизации процедуры подключения объектов к электросетям при реализации инвестпроектов, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
"Правительство Москвы продолжает оказывать инвесторам всестороннюю поддержку, в том числе при реализации новых проектов, нацеленных на создание инновационных производств, импортозамещение, строительство критически важной инфраструктуры и в других сферах. Соглашение, подписанное с "Россети Московский регион", позволит оптимизировать процедуру подключения объектов к электрическим сетям", – сказал глава департамента, слова которого приводит пресс-служба.
В свою очередь, генеральный директор "Россети Московский регион" Петр Синютин отметил, что компания всегда демонстрировала ответственный подход к сокращению и соблюдению сроков технологического присоединения объектов малого и крупного бизнеса.
"Данное соглашение – основа для поддержки новых инвестиционных проектов, успешной реализации алгоритмов действий инвестора и тщательного мониторинга сроков подключения к электросетевой инфраструктуре. Уверены, результатом продуктивного взаимодействия энергетиков и инвесторов станет повышение деловой активности и привлечение новых инвестиций в экономику столицы", – отметил он.
С 2020 года Москва является участником пилотного проекта по внедрению регионального инвестиционного стандарта, разработанного Минэкономразвития
. Проект призван обеспечить формирование и внедрение стандартов запуска и сопровождения инвестпроектов, предусматривающих оптимальные клиентские пути инвестора (от идеи реализации проекта до его завершения). Региональный инвестиционный стандарт также должен помочь региону обеспечить мониторинг соблюдения сроков, указанных в алгоритмах действий инвестора по процедуре подключения к электрическим сетям до 150 кВт и свыше 150 кВт, а также повысить деловую активность и привлечь новые инвестиции.