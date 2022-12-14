https://ria.ru/20221214/ovchinskiy-1838565207.html

Овчинский: инвесторам упростили подключение новых объектов к электросетям

Овчинский: инвесторам упростили подключение новых объектов к электросетям - РИА Новости, 14.12.2022

Овчинский: инвесторам упростили подключение новых объектов к электросетям

Правительство Москвы и "Россети Московский регион" подписали соглашение по оптимизации процедуры подключения объектов к электросетям при реализации... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:05

2022-12-14T13:05

2022-12-14T13:52

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

россети московский регион

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Правительство Москвы и "Россети Московский регион" подписали соглашение по оптимизации процедуры подключения объектов к электросетям при реализации инвестпроектов, сообщил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский."Правительство Москвы продолжает оказывать инвесторам всестороннюю поддержку, в том числе при реализации новых проектов, нацеленных на создание инновационных производств, импортозамещение, строительство критически важной инфраструктуры и в других сферах. Соглашение, подписанное с "Россети Московский регион", позволит оптимизировать процедуру подключения объектов к электрическим сетям", – сказал глава департамента, слова которого приводит пресс-служба.В свою очередь, генеральный директор "Россети Московский регион" Петр Синютин отметил, что компания всегда демонстрировала ответственный подход к сокращению и соблюдению сроков технологического присоединения объектов малого и крупного бизнеса."Данное соглашение – основа для поддержки новых инвестиционных проектов, успешной реализации алгоритмов действий инвестора и тщательного мониторинга сроков подключения к электросетевой инфраструктуре. Уверены, результатом продуктивного взаимодействия энергетиков и инвесторов станет повышение деловой активности и привлечение новых инвестиций в экономику столицы", – отметил он.С 2020 года Москва является участником пилотного проекта по внедрению регионального инвестиционного стандарта, разработанного Минэкономразвития. Проект призван обеспечить формирование и внедрение стандартов запуска и сопровождения инвестпроектов, предусматривающих оптимальные клиентские пути инвестора (от идеи реализации проекта до его завершения). Региональный инвестиционный стандарт также должен помочь региону обеспечить мониторинг соблюдения сроков, указанных в алгоритмах действий инвестора по процедуре подключения к электрическим сетям до 150 кВт и свыше 150 кВт, а также повысить деловую активность и привлечь новые инвестиции.

https://ria.ru/20221208/tekhnograd-1837171555.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский, россети московский регион