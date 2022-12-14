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Оркестр радио "Орфей" представит "Зимнюю сказку" в Кремлевском Дворце
Оркестр радио "Орфей" представит "Зимнюю сказку" в Кремлевском Дворце - РИА Новости, 14.12.2022
Оркестр радио "Орфей" представит "Зимнюю сказку" в Кремлевском Дворце
В Кремлевском Дворце состоится музыкально-литературный вечер "Зимняя сказка" симфонического оркестра радио "Орфей" под руководством главного дирижера Сергея... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T10:56
2022-12-14T10:56
2022-12-14T10:56
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Кремлевском Дворце состоится музыкально-литературный вечер "Зимняя сказка" симфонического оркестра радио "Орфей" под руководством главного дирижера Сергея Кондрашева, сообщила пресс-служба коллектива. В программе фрагменты из опер Римского-Корсакова "Снегурочка" и "Ночь перед Рождеством", отрывки из балета Чайковского "Щелкунчик", фортепианного цикла "Времена года" и "Метель" Свиридова. Также в исполнении Бориса Щербакова прозвучит проза Пушкина.В этом году оркестр радио "Орфей" отмечает 25-летие. Худрук коллектива Сергей Кондрашев рассказал РИА Новости, затронула ли отмена русской культуры его команду и поделился творческими планами. По его словам, западные коллеги, "кто понимает, что такое культура", высказывают такое же мнение. При этом отмена никак не повлияла на жизнь оркестра. "Наша главная работа здесь, в России. Наш основной слушатель российский, студии, в которых мы записываемся, находятся в Москве. Мы дома и продолжаем работать. Та аудитория, в том числе и зарубежная, которая интересовалась нашими записями, продолжает нас слушать в интернете", — говорит Кондрашев. Худрук отметил, что публики на концертах коллектива стало больше. "Людям в это непростое время, при постоянном тревожном новостном фоне культура и музыка нужны как воздух, чтобы сохранить себя изнутри", — убежден дирижер.Сейчас оркестр радио "Орфей" готовит премьеру новой сценической версии спектакля Ибсена-Грига "Пер Гюнт". Главную роль в нем исполнит известный молодой артист и режиссер. "Классика для нас актуальна всегда", — подытожил Кондрашев.
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новости культуры, музыка, знаменитости, государственный кремлевский дворец, борис щербаков, россия, москва
Культура, Новости культуры, Музыка, Знаменитости, Государственный Кремлевский дворец, Борис Щербаков, Россия, Москва
Оркестр радио "Орфей" представит "Зимнюю сказку" в Кремлевском Дворце
Оркестр радио "Орфей" представит новогоднюю программу "Зимняя сказка" в Кремлевском Дворце
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Кремлевском Дворце состоится музыкально-литературный вечер "Зимняя сказка" симфонического оркестра радио "Орфей" под руководством главного дирижера Сергея Кондрашева, сообщила пресс-служба коллектива.
В программе фрагменты из опер Римского-Корсакова "Снегурочка" и "Ночь перед Рождеством", отрывки из балета Чайковского "Щелкунчик", фортепианного цикла "Времена года" и "Метель" Свиридова. Также в исполнении Бориса Щербакова прозвучит проза Пушкина.
В этом году оркестр радио "Орфей" отмечает 25-летие. Худрук коллектива Сергей Кондрашев рассказал РИА Новости, затронула ли отмена русской культуры его команду и поделился творческими планами.
"Отменить русскую культуру невозможно – она в веках! Все эти отмены и замены сейчас – это некие локальные временные акты, которые демонстрируют недальновидность людей, осуществляющих такие нежизнеспособные по меркам культуры деяния", — считает дирижер.
По его словам, западные коллеги, "кто понимает, что такое культура", высказывают такое же мнение.
При этом отмена никак не повлияла на жизнь оркестра.
"Наша главная работа здесь, в России. Наш основной слушатель российский, студии, в которых мы записываемся, находятся в Москве. Мы дома и продолжаем работать. Та аудитория, в том числе и зарубежная, которая интересовалась нашими записями, продолжает нас слушать в интернете", — говорит Кондрашев.
Худрук отметил, что публики на концертах коллектива стало больше. "Людям в это непростое время, при постоянном тревожном новостном фоне культура и музыка нужны как воздух, чтобы сохранить себя изнутри", — убежден дирижер.
Сейчас оркестр радио "Орфей" готовит премьеру новой сценической версии спектакля Ибсена-Грига "Пер Гюнт". Главную роль в нем исполнит известный молодой артист и режиссер. "Классика для нас актуальна всегда", — подытожил Кондрашев.