https://ria.ru/20221214/orfey-1838422778.html

Оркестр радио "Орфей" представит "Зимнюю сказку" в Кремлевском Дворце

Оркестр радио "Орфей" представит "Зимнюю сказку" в Кремлевском Дворце - РИА Новости, 14.12.2022

Оркестр радио "Орфей" представит "Зимнюю сказку" в Кремлевском Дворце

В Кремлевском Дворце состоится музыкально-литературный вечер "Зимняя сказка" симфонического оркестра радио "Орфей" под руководством главного дирижера Сергея... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T10:56

2022-12-14T10:56

2022-12-14T10:56

культура

новости культуры

музыка

знаменитости

государственный кремлевский дворец

борис щербаков

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838409541_1455:0:4545:1738_1920x0_80_0_0_61c36e8e86496e7312a1e317e6c78cfa.jpg

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В Кремлевском Дворце состоится музыкально-литературный вечер "Зимняя сказка" симфонического оркестра радио "Орфей" под руководством главного дирижера Сергея Кондрашева, сообщила пресс-служба коллектива. В программе фрагменты из опер Римского-Корсакова "Снегурочка" и "Ночь перед Рождеством", отрывки из балета Чайковского "Щелкунчик", фортепианного цикла "Времена года" и "Метель" Свиридова. Также в исполнении Бориса Щербакова прозвучит проза Пушкина.В этом году оркестр радио "Орфей" отмечает 25-летие. Худрук коллектива Сергей Кондрашев рассказал РИА Новости, затронула ли отмена русской культуры его команду и поделился творческими планами. По его словам, западные коллеги, "кто понимает, что такое культура", высказывают такое же мнение. При этом отмена никак не повлияла на жизнь оркестра. "Наша главная работа здесь, в России. Наш основной слушатель российский, студии, в которых мы записываемся, находятся в Москве. Мы дома и продолжаем работать. Та аудитория, в том числе и зарубежная, которая интересовалась нашими записями, продолжает нас слушать в интернете", — говорит Кондрашев. Худрук отметил, что публики на концертах коллектива стало больше. "Людям в это непростое время, при постоянном тревожном новостном фоне культура и музыка нужны как воздух, чтобы сохранить себя изнутри", — убежден дирижер.Сейчас оркестр радио "Орфей" готовит премьеру новой сценической версии спектакля Ибсена-Грига "Пер Гюнт". Главную роль в нем исполнит известный молодой артист и режиссер. "Классика для нас актуальна всегда", — подытожил Кондрашев.

https://ria.ru/20221213/schedrin-1836737315.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, знаменитости, государственный кремлевский дворец, борис щербаков, россия, москва