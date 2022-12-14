https://ria.ru/20221214/oon-1838718968.html

Совет ООН исключил Иран из комиссии по положению женщин

Совет ООН исключил Иран из комиссии по положению женщин - РИА Новости, 14.12.2022

Совет ООН исключил Иран из комиссии по положению женщин

Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) проголосовал за резолюцию США об исключении Ирана из состава Комиссии ООН по положению женщин за нарушения женских РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T19:44

2022-12-14T19:44

2022-12-14T19:53

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ООН, 14 дек – РИА Новости. Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) проголосовал за резолюцию США об исключении Ирана из состава Комиссии ООН по положению женщин за нарушения женских прав, передает корреспондент РИА Новости."За" резолюцию проголосовали 28 стран. Против были 8. Воздержались 16. В числе тех, кто был против - Россия.В резолюции сказано, что ЭКОСОС выражает "серьезную озабоченность в связи с действиями правительства Исламской Республики Иран с сентября 2022 года, направленными на постоянный подрыв и все более широкое подавление человеческих прав женщин и девочек, в том числе право на свободу выражения мнений, зачастую с применением чрезмерной силы"."Совет постановляет немедленно исключить Исламскую Республику Иран из состава Комиссии по положению женщин на оставшийся срок ее полномочий в 2022–2026 годах", - говорится в документе.Комиссия по положению женщин (КПЖ) является главным мировым межправительственным органом, занимающимся исключительно продвижением гендерного равенства и расширением прав и возможностей женщин. Будучи функциональной комиссией Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС), она была учреждена в июне 1946 года.В Комиссию входят представители 45 стран, которые избираются Экономическим и Социальным Советом ООН на 4 года.В то же время Экономический и социальный Совет является основным органом, занимающимся координацией, проведением обзора политики и разработкой рекомендаций по решению экономических, социальных и экологических вопросов. Совет состоит из 54 членов, которые избираются Генеральной Ассамблеей сроком на три года.С середины сентября в Иране проходят массовые беспорядки из-за гибели молодой девушки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили в смерти Махсы сотрудников сил правопорядка. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Почти ежедневно участники беспорядков стали совершать нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур – Басидж. В конце октября и начале ноября в Иране также произошло два теракта: первый – в городе Шираз, второй – в небольшом городе в провинции Хузестан, на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции.Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывают иранское население к осуществлению революционных мероприятий и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводят массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией.

https://ria.ru/20221207/iran-1837065547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, иран, оон