https://ria.ru/20221214/onischenko-1838600020.html

Онищенко посоветовал провести праздники за городом

Онищенко посоветовал провести праздники за городом - РИА Новости, 14.12.2022

Онищенко посоветовал провести праздники за городом

Предстоящие новогодние праздники будет полезнее провести за городом или с семьей, а не посещая массовые гуляния, посоветовал заслуженный врач России,... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:32

2022-12-14T14:32

2022-12-14T15:11

общество

геннадий онищенко

россия

российская академия наук

праздники

праздник

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Предстоящие новогодние праздники будет полезнее провести за городом или с семьей, а не посещая массовые гуляния, посоветовал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко.Говоря на пресс-конференции в медиацентре "Россия сегодня" об эпидемиологической ситуации в стране в связи с гриппом, он отметил, что празднование Нового года, с одной стороны, разведет потоки людей: метро в крупных городах не будет переполнено, а школьники не будут встречаться в классах 10 дней."Но вот эти все шоу, которые организуются у нас там, с гуляниями. Да, гулять можно, но не вот эти гульбища…" - привел он в пример ситуации, когда для массовых гуляний в городах перекрывают улицы. "Ну не надо этого, дайте людям поехать загород, дайте людям побыть в семье", - добавил он.Новогодние праздники в РФ продлятся в 2023 году восемь календарных дней – с 1 по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря - это суббота и тоже нерабочий день, общая продолжительность выходных составит девять дней.

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Владимир Лаврентьев

общество, геннадий онищенко, россия, российская академия наук, праздники, праздник