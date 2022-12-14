https://ria.ru/20221214/onischenko-1838600020.html
Онищенко посоветовал провести праздники за городом
Онищенко посоветовал провести праздники за городом - РИА Новости, 14.12.2022
Онищенко посоветовал провести праздники за городом
Предстоящие новогодние праздники будет полезнее провести за городом или с семьей, а не посещая массовые гуляния, посоветовал заслуженный врач России,... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:32
2022-12-14T14:32
2022-12-14T15:11
общество
геннадий онищенко
россия
российская академия наук
праздники
праздник
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Предстоящие новогодние праздники будет полезнее провести за городом или с семьей, а не посещая массовые гуляния, посоветовал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко.Говоря на пресс-конференции в медиацентре "Россия сегодня" об эпидемиологической ситуации в стране в связи с гриппом, он отметил, что празднование Нового года, с одной стороны, разведет потоки людей: метро в крупных городах не будет переполнено, а школьники не будут встречаться в классах 10 дней."Но вот эти все шоу, которые организуются у нас там, с гуляниями. Да, гулять можно, но не вот эти гульбища…" - привел он в пример ситуации, когда для массовых гуляний в городах перекрывают улицы. "Ну не надо этого, дайте людям поехать загород, дайте людям побыть в семье", - добавил он.Новогодние праздники в РФ продлятся в 2023 году восемь календарных дней – с 1 по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря - это суббота и тоже нерабочий день, общая продолжительность выходных составит девять дней.
https://ria.ru/20221214/poezda-1837982310.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, геннадий онищенко, россия, российская академия наук, праздники, праздник
Общество, Геннадий Онищенко, Россия, Российская академия наук, праздники, Праздник
14:32 14.12.2022 (обновлено: 15:11 14.12.2022)
Онищенко посоветовал провести праздники за городом
Онищенко посоветовал провести праздники за городом или с семьей, а не на массовых гуляниях
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Предстоящие новогодние праздники будет полезнее провести за городом или с семьей, а не посещая массовые гуляния, посоветовал заслуженный врач России, врач-эпидемиолог академик РАН Геннадий Онищенко.
Говоря на пресс-конференции в медиацентре "Россия сегодня" об эпидемиологической ситуации в стране в связи с гриппом, он отметил, что празднование Нового года, с одной стороны, разведет потоки людей: метро в крупных городах не будет переполнено, а школьники не будут встречаться в классах 10 дней.
"Но вот эти все шоу, которые организуются у нас там, с гуляниями. Да, гулять можно, но не вот эти гульбища…" - привел он в пример ситуации, когда для массовых гуляний в городах перекрывают улицы. "Ну не надо этого, дайте людям поехать загород, дайте людям побыть в семье", - добавил он.
Новогодние праздники в РФ продлятся в 2023 году восемь календарных дней – с 1 по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря - это суббота и тоже нерабочий день, общая продолжительность выходных составит девять дней.