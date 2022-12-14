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Очередь на Керченскую переправу увеличилась до 315 машин - РИА Новости, 14.12.2022
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Очередь на Керченскую переправу увеличилась до 315 машин
Очередь на Керченскую переправу увеличилась до 315 машин - РИА Новости, 14.12.2022
Очередь на Керченскую переправу увеличилась до 315 машин
Очередь на Керченскую переправу увеличилась до 315 грузовиков после введения в воскресенье временного ограничения на движение фур грузоподъёмностью более 1,5... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:46
2022-12-14T12:46
общество
авто
краснодарский край
россия
керченский пролив
республика крым
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КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Очередь на Керченскую переправу увеличилась до 315 грузовиков после введения в воскресенье временного ограничения на движение фур грузоподъёмностью более 1,5 тонны по Крымскому мосту, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края."За минувшие сутки паромы "Лаврентий", "Мария", "Керченский-2" и "Ейск" перевезли в Крым более 200 транспортных средств. На перехватывающей парковке в поселке Ильич утром 14 декабря ждут очереди на переправу 315 автомобилей. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На парковке дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева", - говорится в сообщении.Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что грузовые автомобили грузоподъемностью более 1,5 тонны, в том числе "Газели", с 00.00 11 декабря временно не будут допускаться для движения по Крымскому мосту. Водителям фур, превышающих указанный тоннаж, при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой.Паромная переправа возобновила работу 9 октября после теракта на Крымском мосту. За последний месяц ее работу неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. В воскресенье администрация Краснодарского края сообщала, что количество машин в очереди увеличилось до 288 фур.
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керченский пролив
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общество, авто, краснодарский край, россия, керченский пролив, республика крым
Общество, Авто, Краснодарский край, Россия, Керченский пролив, Республика Крым
12:46 14.12.2022
 
Очередь на Керченскую переправу увеличилась до 315 машин

Очередь на Керченскую переправу выросла до 315 грузовиков из-за ограничения на движение

© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы оснащенной двумя автомобильно-пассажирскими паромами. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Очередь на Керченскую переправу увеличилась до 315 грузовиков после введения в воскресенье временного ограничения на движение фур грузоподъёмностью более 1,5 тонны по Крымскому мосту, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"За минувшие сутки паромы "Лаврентий", "Мария", "Керченский-2" и "Ейск" перевезли в Крым более 200 транспортных средств. На перехватывающей парковке в поселке Ильич утром 14 декабря ждут очереди на переправу 315 автомобилей. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На парковке дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева", - говорится в сообщении.
Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что грузовые автомобили грузоподъемностью более 1,5 тонны, в том числе "Газели", с 00.00 11 декабря временно не будут допускаться для движения по Крымскому мосту. Водителям фур, превышающих указанный тоннаж, при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой.
Паромная переправа возобновила работу 9 октября после теракта на Крымском мосту. За последний месяц ее работу неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. В воскресенье администрация Краснодарского края сообщала, что количество машин в очереди увеличилось до 288 фур.
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ОбществоАвтоКраснодарский крайРоссияКерченский проливРеспублика Крым
 
 
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