https://ria.ru/20221214/ochered-1838561535.html

Очередь на Керченскую переправу увеличилась до 315 машин

Очередь на Керченскую переправу увеличилась до 315 машин - РИА Новости, 14.12.2022

Очередь на Керченскую переправу увеличилась до 315 машин

Очередь на Керченскую переправу увеличилась до 315 грузовиков после введения в воскресенье временного ограничения на движение фур грузоподъёмностью более 1,5... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T12:46

2022-12-14T12:46

2022-12-14T12:46

общество

авто

краснодарский край

россия

керченский пролив

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822746678_0:284:960:824_1920x0_80_0_0_507d3dbf1178e392f624c45019e81eaa.jpg

КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Очередь на Керченскую переправу увеличилась до 315 грузовиков после введения в воскресенье временного ограничения на движение фур грузоподъёмностью более 1,5 тонны по Крымскому мосту, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края."За минувшие сутки паромы "Лаврентий", "Мария", "Керченский-2" и "Ейск" перевезли в Крым более 200 транспортных средств. На перехватывающей парковке в поселке Ильич утром 14 декабря ждут очереди на переправу 315 автомобилей. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. На парковке дежурят волонтеры, работает столовая, есть пункт обогрева", - говорится в сообщении.Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что грузовые автомобили грузоподъемностью более 1,5 тонны, в том числе "Газели", с 00.00 11 декабря временно не будут допускаться для движения по Крымскому мосту. Водителям фур, превышающих указанный тоннаж, при пересечении Керченского пролива следует выбирать для проезда альтернативный наземный автодорожный маршрут или пользоваться паромной переправой.Паромная переправа возобновила работу 9 октября после теракта на Крымском мосту. За последний месяц ее работу неоднократно приостанавливали из-за погодных условий. В воскресенье администрация Краснодарского края сообщала, что количество машин в очереди увеличилось до 288 фур.

https://ria.ru/20221209/most-1837557457.html

краснодарский край

россия

керченский пролив

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, авто, краснодарский край, россия, керченский пролив, республика крым