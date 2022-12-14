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Арестович обвинил МИД Украины в инертности - РИА Новости, 14.12.2022
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Арестович обвинил МИД Украины в инертности
Арестович обвинил МИД Украины в инертности - РИА Новости, 14.12.2022
Арестович обвинил МИД Украины в инертности
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович, комментируя поддержку Киевом пропалестинских резолюций в ООН, обвинил МИД Украины в инертности,... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T23:53
2022-12-14T23:54
в мире
алексей арестович
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович, комментируя поддержку Киевом пропалестинских резолюций в ООН, обвинил МИД Украины в инертности, сообщает издание Times of Israel.Ранее Четвертый комитет Генеральной ассамблеи ООН (комитет по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации) утвердил проект резолюции, озаглавленный "Действия Израиля, затрагивающие права человека палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим". Резолюцию, выдвинутую Палестиной, поддержали 98 стран, включая Украину, 17 проголосовали против и представители 52 государств воздержались.Согласно газете, в ходе выступления на украино-израильском инновационном саммите в Варшаве Арестович заявил, что голосование Киева за пропалестинскую резолюцию - ошибка, которая должна быть исправлена. Он отметил, что позиция Украины в организации связана с инертностью во внешнеполитическом ведомстве.Согласно послу Украины Евгению Корнейчуку, глава МИД не имеет отношения к сделанному Арестовичем заявлению. О позиции Киева относительно других резолюций, касающихся Израиля, еще рано говорить, добавил Корнейчук.
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в мире, алексей арестович , владимир зеленский, украина, киев, израиль, оон
В мире, Алексей Арестович , Владимир Зеленский, Украина, Киев, Израиль, ООН
23:53 14.12.2022 (обновлено: 23:54 14.12.2022)
 
Арестович обвинил МИД Украины в инертности

Арестович обвинил МИД Украины в инертности из-за голосования по резолюции Палестины в ООН

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел Украины в Киеве
Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович, комментируя поддержку Киевом пропалестинских резолюций в ООН, обвинил МИД Украины в инертности, сообщает издание Times of Israel.
Ранее Четвертый комитет Генеральной ассамблеи ООН (комитет по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации) утвердил проект резолюции, озаглавленный "Действия Израиля, затрагивающие права человека палестинского народа на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим". Резолюцию, выдвинутую Палестиной, поддержали 98 стран, включая Украину, 17 проголосовали против и представители 52 государств воздержались.
Согласно газете, в ходе выступления на украино-израильском инновационном саммите в Варшаве Арестович заявил, что голосование Киева за пропалестинскую резолюцию - ошибка, которая должна быть исправлена. Он отметил, что позиция Украины в организации связана с инертностью во внешнеполитическом ведомстве.
Согласно послу Украины Евгению Корнейчуку, глава МИД не имеет отношения к сделанному Арестовичем заявлению. О позиции Киева относительно других резолюций, касающихся Израиля, еще рано говорить, добавил Корнейчук.
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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В миреАлексей АрестовичВладимир ЗеленскийУкраинаКиевИзраильООН
 
 
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