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В брянском поселке Ардонь нарушено энергоснабжение из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 14.12.2022
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В брянском поселке Ардонь нарушено энергоснабжение из-за обстрела ВСУ
В брянском поселке Ардонь нарушено энергоснабжение из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 14.12.2022
В брянском поселке Ардонь нарушено энергоснабжение из-за обстрела ВСУ
Энергоснабжение клинцовского поселка Ардонь в Брянской области нарушено в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T23:00
2022-12-14T23:00
специальная военная операция на украине
происшествия
жкх
александр богомаз
украина
брянская область
клинцы
telegram
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БРЯНСК, 14 дек - РИА Новости. Энергоснабжение клинцовского поселка Ардонь в Брянской области нарушено в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.Ранее глава региона сообщил об обстреле города Клинцы, по его данным, выпущенные с украинской стороны ракеты были сбиты."В результате падения обломков ракет, сбитых ПВО, повреждено энергоснабжение поселка Ардонь городского округа Клинцы", - сообщил Богомаз.По его информации, потребители будут переключены на резервную линию, когда аварийные бригады электросетей получат допуск к работам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, жкх, александр богомаз, украина, брянская область, клинцы, telegram
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, ЖКХ, Александр Богомаз, Украина, Брянская область, Клинцы, Telegram
23:00 14.12.2022
 
В брянском поселке Ардонь нарушено энергоснабжение из-за обстрела ВСУ

Губернатор Брянской Богомаз: в поселке Ардонь нарушено энергоснабжение из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, выпущенных ВСУ
Осколки снарядов, выпущенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов, выпущенных ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 14 дек - РИА Новости. Энергоснабжение клинцовского поселка Ардонь в Брянской области нарушено в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.
Ранее глава региона сообщил об обстреле города Клинцы, по его данным, выпущенные с украинской стороны ракеты были сбиты.
"В результате падения обломков ракет, сбитых ПВО, повреждено энергоснабжение поселка Ардонь городского округа Клинцы", - сообщил Богомаз.
По его информации, потребители будут переключены на резервную линию, когда аварийные бригады электросетей получат допуск к работам.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖКХАлександр БогомазУкраинаБрянская областьКлинцыTelegram
 
 
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