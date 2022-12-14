https://ria.ru/20221214/obstrel-1838744724.html
В брянском поселке Ардонь нарушено энергоснабжение из-за обстрела ВСУ
В брянском поселке Ардонь нарушено энергоснабжение из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 14.12.2022
В брянском поселке Ардонь нарушено энергоснабжение из-за обстрела ВСУ
Энергоснабжение клинцовского поселка Ардонь в Брянской области нарушено в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T23:00
2022-12-14T23:00
2022-12-14T23:00
специальная военная операция на украине
происшествия
жкх
александр богомаз
украина
брянская область
клинцы
telegram
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БРЯНСК, 14 дек - РИА Новости. Энергоснабжение клинцовского поселка Ардонь в Брянской области нарушено в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.Ранее глава региона сообщил об обстреле города Клинцы, по его данным, выпущенные с украинской стороны ракеты были сбиты."В результате падения обломков ракет, сбитых ПВО, повреждено энергоснабжение поселка Ардонь городского округа Клинцы", - сообщил Богомаз.По его информации, потребители будут переключены на резервную линию, когда аварийные бригады электросетей получат допуск к работам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, ЖКХ, Александр Богомаз, Украина, Брянская область, Клинцы, Telegram
В брянском поселке Ардонь нарушено энергоснабжение из-за обстрела ВСУ
Губернатор Брянской Богомаз: в поселке Ардонь нарушено энергоснабжение из-за обстрела ВСУ