https://ria.ru/20221214/obstrel-1838744724.html

В брянском поселке Ардонь нарушено энергоснабжение из-за обстрела ВСУ

В брянском поселке Ардонь нарушено энергоснабжение из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 14.12.2022

В брянском поселке Ардонь нарушено энергоснабжение из-за обстрела ВСУ

Энергоснабжение клинцовского поселка Ардонь в Брянской области нарушено в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T23:00

2022-12-14T23:00

2022-12-14T23:00

специальная военная операция на украине

происшествия

жкх

александр богомаз

украина

брянская область

клинцы

telegram

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БРЯНСК, 14 дек - РИА Новости. Энергоснабжение клинцовского поселка Ардонь в Брянской области нарушено в результате обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.Ранее глава региона сообщил об обстреле города Клинцы, по его данным, выпущенные с украинской стороны ракеты были сбиты."В результате падения обломков ракет, сбитых ПВО, повреждено энергоснабжение поселка Ардонь городского округа Клинцы", - сообщил Богомаз.По его информации, потребители будут переключены на резервную линию, когда аварийные бригады электросетей получат допуск к работам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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брянская область

клинцы

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, жкх, александр богомаз, украина, брянская область, клинцы, telegram