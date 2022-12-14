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Два мирных жителя погибли под Волновахой из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/obstrel-1838732207.html
Два мирных жителя погибли под Волновахой из-за обстрела ВСУ
Два мирных жителя погибли под Волновахой из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 14.12.2022
Два мирных жителя погибли под Волновахой из-за обстрела ВСУ
Два мирных жителя погибли из-за удара украинских войск по поселку Ольгинка в Волновахском районе ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T21:11
2022-12-14T21:11
специальная военная операция на украине
в мире
волновахский район
донецкая народная республика
волноваха
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Два мирных жителя погибли из-за удара украинских войск по поселку Ольгинка в Волновахском районе ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики."Украинские боевики нанесли удар по Ольгинке в Волновахском районе ДНР, погибли мужчина и женщина", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале штаба.
https://ria.ru/20221214/spetsoperatsiya-1838623325.html
волновахский район
донецкая народная республика
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в мире, волновахский район, донецкая народная республика, волноваха
Специальная военная операция на Украине, В мире, Волновахский район, Донецкая Народная Республика, Волноваха
21:11 14.12.2022
 
Два мирных жителя погибли под Волновахой из-за обстрела ВСУ

Штаб ДНР: два мирных жителя погибли под Волновахой из-за обстрела украинскими войсками

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЖенщины около дома, поврежденного в результате обстрела в Волновахе
Женщины около дома, поврежденного в результате обстрела в Волновахе - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Женщины около дома, поврежденного в результате обстрела в Волновахе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Два мирных жителя погибли из-за удара украинских войск по поселку Ольгинка в Волновахском районе ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики.
"Украинские боевики нанесли удар по Ольгинке в Волновахском районе ДНР, погибли мужчина и женщина", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале штаба.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:21Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВолновахский районДонецкая Народная РеспубликаВолноваха
 
 
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