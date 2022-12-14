https://ria.ru/20221214/obstrel-1838732207.html

Два мирных жителя погибли под Волновахой из-за обстрела ВСУ

Два мирных жителя погибли под Волновахой из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 14.12.2022

Два мирных жителя погибли под Волновахой из-за обстрела ВСУ

Два мирных жителя погибли из-за удара украинских войск по поселку Ольгинка в Волновахском районе ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 14.12.2022

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специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Два мирных жителя погибли из-за удара украинских войск по поселку Ольгинка в Волновахском районе ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики."Украинские боевики нанесли удар по Ольгинке в Волновахском районе ДНР, погибли мужчина и женщина", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале штаба.

https://ria.ru/20221214/spetsoperatsiya-1838623325.html

волновахский район

донецкая народная республика

волноваха

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в мире, волновахский район, донецкая народная республика, волноваха