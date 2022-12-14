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ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО "Град"
ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО "Град" - РИА Новости, 14.12.2022
ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО "Град"
Украинские войска выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T18:08
2022-12-14T18:08
2022-12-14T18:08
специальная военная операция на украине
горловка
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украина
сцкк
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Русский край): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО "Град"
Украинские войска выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО "Град"