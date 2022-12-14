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ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО "Град"

ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО "Град" - РИА Новости, 14.12.2022

ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО "Град"

Украинские войска выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T18:08

2022-12-14T18:08

2022-12-14T18:08

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Русский край): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.

горловка

донецкая народная республика

украина

россия

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, россия