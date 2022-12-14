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ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО "Град" - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО "Град"
ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО "Град" - РИА Новости, 14.12.2022
ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО "Град"
Украинские войска выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T18:08
2022-12-14T18:08
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
россия
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Русский край): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
18:08 14.12.2022
 
ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО "Град"

Украинские войска выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО "Град"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов
Найденные осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Найденные осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Русский край): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:21Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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