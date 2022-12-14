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ВСУ выпустили по Донецку 13 снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Донецку 13 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 14.12.2022
ВСУ выпустили по Донецку 13 снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку еще 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:25
2022-12-14T17:25
2022-12-14T17:25
специальная военная операция на украине
донецк
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку еще 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.30 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район), выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства.Ранее в ведомстве сообщили также об обстреле Куйбышевского и Кировского районов Донецка, Новоселовки и Горловки.
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Красногоровка, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ выпустили по Донецку 13 снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку еще 13 снарядов натовского калибра