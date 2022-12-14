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ВСУ выпустили по Донецку 13 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/obstrel-1838667628.html
ВСУ выпустили по Донецку 13 снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Донецку 13 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 14.12.2022
ВСУ выпустили по Донецку 13 снарядов натовского калибра
Украинские войска выпустили по Донецку еще 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:25
2022-12-14T17:25
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
красногоровка
сцкк
россия
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку еще 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.30 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район), выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства.Ранее в ведомстве сообщили также об обстреле Куйбышевского и Кировского районов Донецка, Новоселовки и Горловки.
донецк
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донецк, донецкая народная республика, красногоровка, сцкк, россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Красногоровка, СЦКК, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
17:25 14.12.2022
 
ВСУ выпустили по Донецку 13 снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили по Донецку еще 13 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСледователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку еще 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16.30 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район), выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в Telegram-канале представительства.
Ранее в ведомстве сообщили также об обстреле Куйбышевского и Кировского районов Донецка, Новоселовки и Горловки.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:21Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаКрасногоровкаСЦККРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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