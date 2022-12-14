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ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Новоселовку

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Новоселовку - РИА Новости, 14.12.2022

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Новоселовку

Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и село Новоселовка, выпустив 16 снарядов и мин, в том числе натовского калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:05

2022-12-14T13:05

2022-12-14T16:24

специальная военная операция на украине

в мире

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ясиноватая

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и село Новоселовка, выпустив 16 снарядов и мин, в том числе натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что в 11.30 и 10.55 мск украинские военные выпустили в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, в 11.00 – три снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой и в 10.10 – пять мин калибром 120 миллиметров по Новоселовке.О последствиях пока не сообщается.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221212/dnr-1838000353.html

донецк

ясиноватая

донецкая народная республика

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в мире, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, нато, сцкк