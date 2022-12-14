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ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Новоселовку - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/obstrel-1838568847.html
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Новоселовку
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Новоселовку - РИА Новости, 14.12.2022
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Новоселовку
Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и село Новоселовка, выпустив 16 снарядов и мин, в том числе натовского калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:05
2022-12-14T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
ясиноватая
донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и село Новоселовка, выпустив 16 снарядов и мин, в том числе натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что в 11.30 и 10.55 мск украинские военные выпустили в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, в 11.00 – три снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой и в 10.10 – пять мин калибром 120 миллиметров по Новоселовке.О последствиях пока не сообщается.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221212/dnr-1838000353.html
донецк
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в мире, донецк, ясиноватая, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
13:05 14.12.2022 (обновлено: 16:24 14.12.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Новоселовку

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Новоселовку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкДом, обстрелянный в Ясиноватой
Дом, обстрелянный в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом, обстрелянный в Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Ясиноватую и село Новоселовка, выпустив 16 снарядов и мин, в том числе натовского калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Отмечается, что в 11.30 и 10.55 мск украинские военные выпустили в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, в 11.00 – три снаряда калибром 122 миллиметра по Ясиноватой и в 10.10 – пять мин калибром 120 миллиметров по Новоселовке.
Одна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 11:45Специальная военная операция на Украине
В ДНР с начала эскалации погибли 4,4 тысячи мирных жителей
О последствиях пока не сообщается.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:21Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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