https://ria.ru/20221214/obstrel-1838555690.html

Школа в Кировском районе Донецка повреждена из-за обстрела ВСУ

Школа в Кировском районе Донецка повреждена из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 14.12.2022

Школа в Кировском районе Донецка повреждена из-за обстрела ВСУ

Школа в Кировском районе Донецка повреждена при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T12:29

2022-12-14T12:29

2022-12-14T12:29

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

кировский район

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Школа в Кировском районе Донецка повреждена при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По поступившей информации, сегодня в результате террористического обстрела Кировского района повреждения получило здание средней школы №80 – выбито остекление окон", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221214/obstrel-1838527866.html

кировский район

донецкая народная республика

донецк

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алексей кулемзин (донецк), кировский район, донецкая народная республика, донецк