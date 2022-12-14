https://ria.ru/20221214/obstrel-1838555690.html
Школа в Кировском районе Донецка повреждена из-за обстрела ВСУ
Школа в Кировском районе Донецка повреждена из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 14.12.2022
Школа в Кировском районе Донецка повреждена из-за обстрела ВСУ
Школа в Кировском районе Донецка повреждена при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:29
2022-12-14T12:29
2022-12-14T12:29
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
кировский район
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Школа в Кировском районе Донецка повреждена при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По поступившей информации, сегодня в результате террористического обстрела Кировского района повреждения получило здание средней школы №80 – выбито остекление окон", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221214/obstrel-1838527866.html
кировский район
донецкая народная республика
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алексей кулемзин (донецк), кировский район, донецкая народная республика, донецк
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Кировский район, Донецкая Народная Республика, Донецк
Школа в Кировском районе Донецка повреждена из-за обстрела ВСУ
Кулемзин: школа в Кировском районе Донецка повреждена из-за обстрела с украинской стороны