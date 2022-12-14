https://ria.ru/20221214/obstrel-1838543230.html

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Киевского района Донецка

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 14.12.2022

Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Киевского района Донецка

Мирный житель погиб при обстреле Киевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:57

2022-12-14T11:57

2022-12-14T12:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

мирный

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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Киевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) убили мирного жителя в Киевском районе Донецка", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.В среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка и Червоногвардейскому району Макеевки восемь ракет из РСЗО "Град".

https://ria.ru/20221212/dnr-1838000353.html

донецк

донецкая народная республика

мирный

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в мире, донецк, донецкая народная республика, мирный