https://ria.ru/20221214/obstrel-1838543230.html
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Киевского района Донецка
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 14.12.2022
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Киевского района Донецка
Мирный житель погиб при обстреле Киевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:57
2022-12-14T11:57
2022-12-14T12:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
мирный
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Киевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) убили мирного жителя в Киевском районе Донецка", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.В среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка и Червоногвардейскому району Макеевки восемь ракет из РСЗО "Град".
https://ria.ru/20221212/dnr-1838000353.html
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, мирный
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Мирный
11:57 14.12.2022 (обновлено: 12:00 14.12.2022)
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Киевского района Донецка
Представительство ДНР: при обстреле ВСУ Киевского района Донецка погиб мирный житель