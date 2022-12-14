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Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/obstrel-1838543230.html
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Киевского района Донецка
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 14.12.2022
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Киевского района Донецка
Мирный житель погиб при обстреле Киевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:57
2022-12-14T12:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
мирный
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Киевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) убили мирного жителя в Киевском районе Донецка", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.В среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка и Червоногвардейскому району Макеевки восемь ракет из РСЗО "Град".
https://ria.ru/20221212/dnr-1838000353.html
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, мирный
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Мирный
11:57 14.12.2022 (обновлено: 12:00 14.12.2022)
 
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ Киевского района Донецка

Представительство ДНР: при обстреле ВСУ Киевского района Донецка погиб мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле Киевского района Донецка, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины) убили мирного жителя в Киевском районе Донецка", - говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.
В среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка и Червоногвардейскому району Макеевки восемь ракет из РСЗО "Град".
Одна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 11:45Специальная военная операция на Украине
В ДНР с начала эскалации погибли 4,4 тысячи мирных жителей
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаМирный
 
 
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