https://ria.ru/20221214/obstrel-1838537254.html

Украинские войска ночью обстреляли Новую Каховку

Украинские войска ночью обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 14.12.2022

Украинские войска ночью обстреляли Новую Каховку

Украинские войска в ночь на среду обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, частично нарушено газо- и электроснабжение населенного пункта, сообщил глава... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:37

2022-12-14T11:37

2022-12-14T11:37

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

владимир леонтьев (новая каховка)

новая каховка

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831146541_0:0:1206:678_1920x0_80_0_0_1426a3a555d0eb140b1ff03e5daf0b8c.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска в ночь на среду обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, частично нарушено газо- и электроснабжение населенного пункта, сообщил глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев.По его словам, за все время украинских обстрелов в городе в общей сложности погибли уже более 20 человек, еще порядка 45 граждан получили ранения."Обстрелы продолжаются, под удары попадают мирные граждане и объекты инфраструктуры. Сегодня (утро), как и ночь, прошли неспокойно, подверглись обстрелу город и населенные пункты, которые входят в Новокаховский городской округ", - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, из-за обстрелов частично нарушены газоснабжение и энергоснабжение. Идут восстановительные работы.

https://ria.ru/20221214/obstrel-1838507997.html

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

новая каховка

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, владимир леонтьев (новая каховка), новая каховка, херсонская область