https://ria.ru/20221214/obstrel-1838537254.html
Украинские войска ночью обстреляли Новую Каховку
Украинские войска ночью обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 14.12.2022
Украинские войска ночью обстреляли Новую Каховку
Украинские войска в ночь на среду обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, частично нарушено газо- и электроснабжение населенного пункта, сообщил глава... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:37
2022-12-14T11:37
2022-12-14T11:37
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
владимир леонтьев (новая каховка)
новая каховка
херсонская область
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска в ночь на среду обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, частично нарушено газо- и электроснабжение населенного пункта, сообщил глава Новокаховского округа Владимир Леонтьев.По его словам, за все время украинских обстрелов в городе в общей сложности погибли уже более 20 человек, еще порядка 45 граждан получили ранения."Обстрелы продолжаются, под удары попадают мирные граждане и объекты инфраструктуры. Сегодня (утро), как и ночь, прошли неспокойно, подверглись обстрелу город и населенные пункты, которые входят в Новокаховский городской округ", - сказал Леонтьев в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, из-за обстрелов частично нарушены газоснабжение и энергоснабжение. Идут восстановительные работы.
https://ria.ru/20221214/obstrel-1838507997.html
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Украинские войска ночью обстреляли Новую Каховку
Из-за ночных обстрелов ВСУ Новой Каховки в городе нарушены газовое и электроснабжение