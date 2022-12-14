https://ria.ru/20221214/obstrel-1838527866.html

В Донецке из-за обстрелов ВСУ повреждены дома, магазин и больница

В Донецке из-за обстрелов ВСУ повреждены дома, магазин и больница - РИА Новости, 14.12.2022

В Донецке из-за обстрелов ВСУ повреждены дома, магазин и больница

Больница, магазин "Удача" и ряд многоквартирных домов повреждены при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, по предварительным данным, есть РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:10

2022-12-14T11:10

2022-12-14T11:10

специальная военная операция на украине

алексей кулемзин (донецк)

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

в мире

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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Больница, магазин "Удача" и ряд многоквартирных домов повреждены при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."Сильному вражескому обстрелу подвергся Куйбышевский район Донецка – 1-я Площадка в Админпоселке. По сообщениям местных жителей, поврежден ряд многоквартирных домов, больница, магазин "Удача". По предварительным данным, есть пострадавшие (анкетные данные устанавливаются). Подробная информация уточняется", - написал он в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20221214/obstrel-1838507997.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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алексей кулемзин (донецк), донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, в мире