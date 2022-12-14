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В Донецке из-за обстрелов ВСУ повреждены дома, магазин и больница - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/obstrel-1838527866.html
В Донецке из-за обстрелов ВСУ повреждены дома, магазин и больница
В Донецке из-за обстрелов ВСУ повреждены дома, магазин и больница - РИА Новости, 14.12.2022
В Донецке из-за обстрелов ВСУ повреждены дома, магазин и больница
Больница, магазин "Удача" и ряд многоквартирных домов повреждены при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, по предварительным данным, есть РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:10
2022-12-14T11:10
специальная военная операция на украине
алексей кулемзин (донецк)
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
в мире
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Больница, магазин "Удача" и ряд многоквартирных домов повреждены при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."Сильному вражескому обстрелу подвергся Куйбышевский район Донецка – 1-я Площадка в Админпоселке. По сообщениям местных жителей, поврежден ряд многоквартирных домов, больница, магазин "Удача". По предварительным данным, есть пострадавшие (анкетные данные устанавливаются). Подробная информация уточняется", - написал он в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20221214/obstrel-1838507997.html
донецк
куйбышевский район
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алексей кулемзин (донецк), донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, в мире
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, В мире
11:10 14.12.2022
 
В Донецке из-за обстрелов ВСУ повреждены дома, магазин и больница

Кулемзин: в Донецке из-за обстрелов ВСУ повреждены магазин и больница, есть пострадавшие

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ВСУ Донецка
Последствия обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Больница, магазин "Удача" и ряд многоквартирных домов повреждены при обстреле Куйбышевского района Донецка украинскими войсками, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.
"Сильному вражескому обстрелу подвергся Куйбышевский район Донецка – 1-я Площадка в Админпоселке. По сообщениям местных жителей, поврежден ряд многоквартирных домов, больница, магазин "Удача". По предварительным данным, есть пострадавшие (анкетные данные устанавливаются). Подробная информация уточняется", - написал он в своем телеграм-канале.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 09:37
Украинские войска обстреляли ДНР 30 раз за сутки
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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