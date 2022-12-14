https://ria.ru/20221214/obstrel-1838516649.html

ВСУ выпустили 22 снаряда натовского калибра по Донецку

ВСУ выпустили 22 снаряда натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 14.12.2022

ВСУ выпустили 22 снаряда натовского калибра по Донецку

Украинские войска пять раз обстреляли Донецк за полчаса, выпустив 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T10:44

2022-12-14T10:44

2022-12-14T10:46

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

ясиноватая

сцкк

нато

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Украинские войска пять раз обстреляли Донецк за полчаса, выпустив 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 9.40, 9.50 и 9.55 было выпущено по три снаряда указанного калибра по Кировскому, Петровскому и Киевскому районам города, в 10.00 – еще семь снарядов по Куйбышевскому району.Отмечается, что в 9.30 и 10.10 украинские военные выпустили семь снарядов калибра 122 миллиметра по поселку Каштановое и Ясиноватой.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221214/patriot-1838515110.html

https://ria.ru/20221213/spetsoperatsiya-1838466364.html

донецк

куйбышевский район

ясиноватая

донецкая народная республика

россия

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донецк, куйбышевский район, ясиноватая, сцкк, нато, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины