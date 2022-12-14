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ВСУ выпустили 22 снаряда натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/obstrel-1838516649.html
ВСУ выпустили 22 снаряда натовского калибра по Донецку
ВСУ выпустили 22 снаряда натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 14.12.2022
ВСУ выпустили 22 снаряда натовского калибра по Донецку
Украинские войска пять раз обстреляли Донецк за полчаса, выпустив 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T10:44
2022-12-14T10:46
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
ясиноватая
сцкк
нато
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Украинские войска пять раз обстреляли Донецк за полчаса, выпустив 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 9.40, 9.50 и 9.55 было выпущено по три снаряда указанного калибра по Кировскому, Петровскому и Киевскому районам города, в 10.00 – еще семь снарядов по Куйбышевскому району.Отмечается, что в 9.30 и 10.10 украинские военные выпустили семь снарядов калибра 122 миллиметра по поселку Каштановое и Ясиноватой.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221214/patriot-1838515110.html
https://ria.ru/20221213/spetsoperatsiya-1838466364.html
донецк
куйбышевский район
ясиноватая
донецкая народная республика
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донецк, куйбышевский район, ясиноватая, сцкк, нато, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Ясиноватая, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
10:44 14.12.2022 (обновлено: 10:46 14.12.2022)
 
ВСУ выпустили 22 снаряда натовского калибра по Донецку

СЦКК: украинские войска выпустили 22 снаряда натовского калибра по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСледователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда
Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Следователь СЦ РФ демонстрирует часть снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Украинские войска пять раз обстреляли Донецк за полчаса, выпустив 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:30 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, в 9.40, 9.50 и 9.55 было выпущено по три снаряда указанного калибра по Кировскому, Петровскому и Киевскому районам города, в 10.00 – еще семь снарядов по Куйбышевскому району.
Отмечается, что в 9.30 и 10.10 украинские военные выпустили семь снарядов калибра 122 миллиметра по поселку Каштановое и Ясиноватой.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районЯсиноватаяСЦККНАТОДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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