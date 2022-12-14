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Украинские войска обстреляли пригород Херсона из артиллерии - РИА Новости, 14.12.2022
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Украинские войска обстреляли пригород Херсона из артиллерии
Украинские войска обстреляли пригород Херсона из артиллерии - РИА Новости, 14.12.2022
Украинские войска обстреляли пригород Херсона из артиллерии
Украинские войска нанесли во вторник артиллерийский удар по городу Алешки, расположенному на противоположном берегу Днепра от Херсона, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T10:36
2022-12-14T10:36
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 14 дек - РИА Новости. Украинские войска нанесли во вторник артиллерийский удар по городу Алешки, расположенному на противоположном берегу Днепра от Херсона, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области."Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии. В 05.40 ВСУ выпустили по городу Алешки 6 снарядов ствольной артиллерии", - сообщил он.По словам представителя экстренных служб, жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
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херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия
Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия
10:36 14.12.2022
 
Украинские войска обстреляли пригород Херсона из артиллерии

Украинские войска обстреляли пригород Херсона Алешки из ствольной артиллерии

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 14 дек - РИА Новости. Украинские войска нанесли во вторник артиллерийский удар по городу Алешки, расположенному на противоположном берегу Днепра от Херсона, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.
"Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии. В 05.40 ВСУ выпустили по городу Алешки 6 снарядов ствольной артиллерии", - сообщил он.
По словам представителя экстренных служб, жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
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ХерсонХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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