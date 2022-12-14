https://ria.ru/20221214/obstrel-1838515258.html

Украинские войска обстреляли пригород Херсона из артиллерии

Украинские войска обстреляли пригород Херсона из артиллерии - РИА Новости, 14.12.2022

Украинские войска обстреляли пригород Херсона из артиллерии

Украинские войска нанесли во вторник артиллерийский удар по городу Алешки, расположенному на противоположном берегу Днепра от Херсона, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T10:36

2022-12-14T10:36

2022-12-14T10:36

херсон

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 14 дек - РИА Новости. Украинские войска нанесли во вторник артиллерийский удар по городу Алешки, расположенному на противоположном берегу Днепра от Херсона, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области."Киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру из ствольной артиллерии. В 05.40 ВСУ выпустили по городу Алешки 6 снарядов ствольной артиллерии", - сообщил он.По словам представителя экстренных служб, жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.

https://ria.ru/20221214/obstrel-1838507997.html

херсон

херсонская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия