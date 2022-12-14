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Украинские войска обстреляли ДНР 30 раз за сутки
Украинские войска обстреляли ДНР 30 раз за сутки - РИА Новости, 14.12.2022
Украинские войска обстреляли ДНР 30 раз за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив более 120 боеприпасов по девяти населенным пунктам, сообщило в среду... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T09:37
2022-12-14T09:37
2022-12-14T09:37
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ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив более 120 боеприпасов по девяти населенным пунктам, сообщило в среду представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - говорится в Telegram-канале представительства. Уточняется, что выпущен 121 боеприпас по девяти населенным пунктам республики, включая Донецк и Горловку.По данным ведомства, трое мирных граждан погибли из-за обстрелов в ранее освобожденном поселке Луганское.Во вторник представительство сообщало, что сутки зафиксировано 43 обстрела территории ДНР со стороны Украины.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк, горловка, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, СЦКК
Украинские войска обстреляли ДНР 30 раз за сутки
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли регион 30 раз за сутки