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Украинские войска обстреляли ДНР 30 раз за сутки - РИА Новости, 14.12.2022
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Украинские войска обстреляли ДНР 30 раз за сутки
Украинские войска обстреляли ДНР 30 раз за сутки - РИА Новости, 14.12.2022
Украинские войска обстреляли ДНР 30 раз за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив более 120 боеприпасов по девяти населенным пунктам, сообщило в среду... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T09:37
2022-12-14T09:37
в мире
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ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив более 120 боеприпасов по девяти населенным пунктам, сообщило в среду представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - говорится в Telegram-канале представительства. Уточняется, что выпущен 121 боеприпас по девяти населенным пунктам республики, включая Донецк и Горловку.По данным ведомства, трое мирных граждан погибли из-за обстрелов в ранее освобожденном поселке Луганское.Во вторник представительство сообщало, что сутки зафиксировано 43 обстрела территории ДНР со стороны Украины.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк, горловка, сцкк
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, СЦКК
09:37 14.12.2022
 
Украинские войска обстреляли ДНР 30 раз за сутки

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли регион 30 раз за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив более 120 боеприпасов по девяти населенным пунктам, сообщило в среду представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - говорится в Telegram-канале представительства. Уточняется, что выпущен 121 боеприпас по девяти населенным пунктам республики, включая Донецк и Горловку.
Вечерний Киев - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 08:00
Тьма пришла на Украину надолго
По данным ведомства, трое мирных граждан погибли из-за обстрелов в ранее освобожденном поселке Луганское.
Во вторник представительство сообщало, что сутки зафиксировано 43 обстрела территории ДНР со стороны Украины.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкГорловкаСЦКК
 
 
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