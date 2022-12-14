https://ria.ru/20221214/obstrel-1838507997.html

Украинские войска обстреляли ДНР 30 раз за сутки

Украинские войска обстреляли ДНР 30 раз за сутки - РИА Новости, 14.12.2022

Украинские войска обстреляли ДНР 30 раз за сутки

Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив более 120 боеприпасов по девяти населенным пунктам, сообщило в среду... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T09:37

2022-12-14T09:37

2022-12-14T09:37

в мире

донецкая народная республика

донецк

горловка

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95c0fbd03491ccb0f2b8a2ccd6fd1694.jpg

ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив более 120 боеприпасов по девяти населенным пунктам, сообщило в среду представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - говорится в Telegram-канале представительства. Уточняется, что выпущен 121 боеприпас по девяти населенным пунктам республики, включая Донецк и Горловку.По данным ведомства, трое мирных граждан погибли из-за обстрелов в ранее освобожденном поселке Луганское.Во вторник представительство сообщало, что сутки зафиксировано 43 обстрела территории ДНР со стороны Украины.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

донецкая народная республика

донецк

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, донецк, горловка, сцкк