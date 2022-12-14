https://ria.ru/20221214/obstrel-1838505033.html

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 14.12.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку, выпустив за три минуты семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T09:13

2022-12-14T09:13

2022-12-14T09:13

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

украина

макеевка

нато

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ДОНЕЦК, 14 дек – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку, выпустив за три минуты семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07.50 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм. 07.53 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - сказано в телеграм-канале представительства.Кроме того, в 7.40 украинские военные выпустили четыре мины калибром 120 миллиметров по поселку Майорск.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221213/perestrelka-1838232581.html

https://ria.ru/20221207/avdeevka-1836635012.html

донецк

украина

макеевка

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в мире, донецк, украина, макеевка, нато