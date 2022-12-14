https://ria.ru/20221214/obstrel-1838488916.html

Украинские войска обстреляли Каштановое и Минеральное

Украинские войска обстреляли Каштановое и Минеральное - РИА Новости, 14.12.2022

Украинские войска обстреляли Каштановое и Минеральное

Украинские войска утром в среду выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Каштановому и три снаряда того же калибра по Минеральному в ДНР, сообщило... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T05:38

2022-12-14T05:38

2022-12-14T05:39

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

авдеевка

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска утром в среду выпустили четыре снаряда калибром 122 миллиметра по Каштановому и три снаряда того же калибра по Минеральному в ДНР, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 05:02 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Каштановое: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра; 05:10 - населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221213/poteri-1838254841.html

донецкая народная республика

авдеевка

украина

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донецкая народная республика, авдеевка, украина, сцкк