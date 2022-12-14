https://ria.ru/20221214/obstrel-1838481658.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Майорск

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Майорск - РИА Новости, 14.12.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Майорск

Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Майорск в ДНР, выпустив 21 снаряд калибром 120 и 152 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T01:37

2022-12-14T01:37

2022-12-14T01:37

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Майорск в ДНР, выпустив 21 снаряд калибром 120 и 152 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что по Донецку украинские войска в 22.20 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра, по Майорску во вторник вечером было выпущено пять мин калибром 120 миллиметров и 14 снарядов калибром 152 миллиметра, а по Горловке - четыре снаряда того же калибра.

https://ria.ru/20221213/tela-1838465703.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк