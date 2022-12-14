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Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Майорск - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/obstrel-1838481658.html
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Майорск
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Майорск - РИА Новости, 14.12.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Майорск
Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Майорск в ДНР, выпустив 21 снаряд калибром 120 и 152 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T01:37
2022-12-14T01:37
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Майорск в ДНР, выпустив 21 снаряд калибром 120 и 152 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что по Донецку украинские войска в 22.20 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра, по Майорску во вторник вечером было выпущено пять мин калибром 120 миллиметров и 14 снарядов калибром 152 миллиметра, а по Горловке - четыре снаряда того же калибра.
https://ria.ru/20221213/tela-1838465703.html
донецк
горловка
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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
01:37 14.12.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и Майорск

Украинские войска во вторник вечером обстреляли Донецк, Горловку и Майорск

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОдна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ Ворошиловского и Калининского района города
Одна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ Ворошиловского и Калининского района города - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Одна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ Ворошиловского и Калининского района города. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Донецк и Майорск в ДНР, выпустив 21 снаряд калибром 120 и 152 миллиметра и пять мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Отмечается, что по Донецку украинские войска в 22.20 выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра, по Майорску во вторник вечером было выпущено пять мин калибром 120 миллиметров и 14 снарядов калибром 152 миллиметра, а по Горловке - четыре снаряда того же калибра.
Покинутые позиции ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 22:14Специальная военная операция на Украине
В ЛНР извлекли тела шести украинских военных с бывших позиций ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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