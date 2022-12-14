https://ria.ru/20221214/obrazovanie-1838561839.html
Фальков рассказал об интеграции новых регионов в российское образование
Фальков рассказал об интеграции новых регионов в российское образование - РИА Новости, 14.12.2022
Фальков рассказал об интеграции новых регионов в российское образование
Интеграция новых регионов в российское научно-образовательное пространство идет полным ходом, сейчас определяется федеральная ведомственная принадлежность... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:47
2022-12-14T12:47
2022-12-14T13:22
общество
валерий фальков
россия
образование - общество
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748875129_0:148:3350:2032_1920x0_80_0_0_091478484345c18de22f2b354514cd8a.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Интеграция новых регионов в российское научно-образовательное пространство идет полным ходом, сейчас определяется федеральная ведомственная принадлежность образовательных организаций, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков."Да, конечно, интеграция идет, полным ходом, в первую очередь мы сейчас определяем федеральную ведомственную принадлежность образовательных организаций", - сказал Фальков журналистам.Он добавил, что министерство приводит нормативно-правовому базу в соответствие по всем направлениям, а на следующей неделе пройдет большое совещание, на котором обсудят все – от корректировки государственных образовательных стандартов, учебных планов до других вопросов, которые связаны с нормативами по финансированию."Но это работа плановая, она минимально должна сказываться на организации обучения студентов. Там, конечно… во всех регионах по-разному – где-то очно, где-то дистанционно, но наша задача – это, конечно, обеспечить качество образования и нормально впереди провести приемную кампанию", - заключил министр.
https://ria.ru/20221111/shkoly-1830947979.html
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748875129_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_095e8f102b5ceba71cb8689ff7225094.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, валерий фальков, россия, образование - общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область, навигатор абитуриента
Общество, Валерий Фальков, Россия, Образование - Общество, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Навигатор абитуриента
12:47 14.12.2022 (обновлено: 13:22 14.12.2022)
Фальков рассказал об интеграции новых регионов в российское образование
Фальков: интеграция новых регионов в образовательное пространство идет полным ходом
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Интеграция новых регионов в российское научно-образовательное пространство идет полным ходом, сейчас определяется федеральная ведомственная принадлежность образовательных организаций, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
"Да, конечно, интеграция идет, полным ходом, в первую очередь мы сейчас определяем федеральную ведомственную принадлежность образовательных организаций", - сказал Фальков журналистам.
Он добавил, что министерство приводит нормативно-правовому базу в соответствие по всем направлениям, а на следующей неделе пройдет большое совещание, на котором обсудят все – от корректировки государственных образовательных стандартов, учебных планов до других вопросов, которые связаны с нормативами по финансированию.
"Но это работа плановая, она минимально должна сказываться на организации обучения студентов. Там, конечно… во всех регионах по-разному – где-то очно, где-то дистанционно, но наша задача – это, конечно, обеспечить качество образования и нормально впереди провести приемную кампанию", - заключил министр.