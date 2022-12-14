https://ria.ru/20221214/obrazovanie-1838561839.html

Фальков рассказал об интеграции новых регионов в российское образование

Фальков рассказал об интеграции новых регионов в российское образование - РИА Новости, 14.12.2022

Фальков рассказал об интеграции новых регионов в российское образование

Интеграция новых регионов в российское научно-образовательное пространство идет полным ходом, сейчас определяется федеральная ведомственная принадлежность... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T12:47

2022-12-14T12:47

2022-12-14T13:22

общество

валерий фальков

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образование - общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Интеграция новых регионов в российское научно-образовательное пространство идет полным ходом, сейчас определяется федеральная ведомственная принадлежность образовательных организаций, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков."Да, конечно, интеграция идет, полным ходом, в первую очередь мы сейчас определяем федеральную ведомственную принадлежность образовательных организаций", - сказал Фальков журналистам.Он добавил, что министерство приводит нормативно-правовому базу в соответствие по всем направлениям, а на следующей неделе пройдет большое совещание, на котором обсудят все – от корректировки государственных образовательных стандартов, учебных планов до других вопросов, которые связаны с нормативами по финансированию."Но это работа плановая, она минимально должна сказываться на организации обучения студентов. Там, конечно… во всех регионах по-разному – где-то очно, где-то дистанционно, но наша задача – это, конечно, обеспечить качество образования и нормально впереди провести приемную кампанию", - заключил министр.

https://ria.ru/20221111/shkoly-1830947979.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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