https://ria.ru/20221214/nornikel-1838498940.html

Москва рассчитывает, что завод "Норникеля" в Финляндии продолжит работу

Москва рассчитывает, что завод "Норникеля" в Финляндии продолжит работу - РИА Новости, 14.12.2022

Москва рассчитывает, что завод "Норникеля" в Финляндии продолжит работу

Москва рассчитывает, что завод "Норникеля" в финской Харьявалта продолжит работу, были найдены альтернативные решения для доставки сырья, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T08:35

2022-12-14T08:35

2022-12-14T09:12

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Москва рассчитывает, что завод "Норникеля" в финской Харьявалта продолжит работу, были найдены альтернативные решения для доставки сырья, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Финляндии Антон Логинов.ГМК "Норильский никель" ранее сообщил, что ищет способы снабжения сырьем своего завода в Финляндии после того, как финский железнодорожный оператор VR отказался возить российские грузы с 2023 года."Мы рассчитываем, что завод в Харьявалта продолжит работу, а финская сторона по крайней мере не станет этому препятствовать. Не стоит забывать, что данное предприятие остается градообразующим, а также является ключевым элементом планируемого в регионе аккумуляторного кластера", - заявил Логинов.Он подчеркнул, что с момента анонсирования VR Group прекращения перевозки грузов на российско-финляндском направлении торгпредство находится в постоянном контакте с представителями завода."Вопрос непрерывности доставки сырья находится в активной проработке, найдены альтернативные решения", - добавил торгпред.Ранее мэр города Харьявалта Ханну Куусела заявил РИА Новости, что работа завода "Норникеля" критически важна для местных властей. Харьявалта расположена в Западной Финляндии, в 29 километрах от города Пори, население на конец 2021 года - 6785 человек. Жители заняты в медеплавильной и никелевой промышленности. В городе расположен никелевый завод "Норникеля", медеплавильный завод шведской Boliden, также там строится первый в ЕС завод аккумуляторных материалов немецкой BASF.Производство никеля в Харьявалте началось в 1957 году финским металлургическим гигантом Outokumpu, в 2000 году никелевое подразделение было продано американской OM Group, которая построила и в 2002 году запустила завод никелевых химикатов. Позднее OMG решила специализироваться на кобальте и весной 2007 года продала финское подразделение группе "Норильский никель".По собственным данным завода "Норникель Харьявалта", на предприятии производится 60 тысяч тонн никеля в год, оборот составляет примерно 1 миллиард евро в год, на предприятии сконцентрировано примерно 5% мирового производства никеля.Читайте полный текст интервью Антона Логинова >>

https://ria.ru/20221207/kitay-1837009133.html

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https://ria.ru/20221214/finlyandiya-1838498213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, москва, финляндия, россия, норильский никель, евросоюз, basf se