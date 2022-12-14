https://ria.ru/20221214/neft-1838572487.html

В Кремле ответили на вопрос об ответных мерах на потолок цен на нефть

В Кремле ответили на вопрос об ответных мерах на потолок цен на нефть - РИА Новости, 14.12.2022

В Кремле ответили на вопрос об ответных мерах на потолок цен на нефть

Указ президента РФ Владимира Путина о противодействии решению о потолке цен на нефть из России будет опубликован по готовности, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:13

2022-12-14T13:13

2022-12-14T13:23

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Указ президента РФ Владимира Путина о противодействии решению о потолке цен на нефть из России будет опубликован по готовности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Путин в пятницу заявил, что в ближайшее время должен выйти указ, содержащий конкретные шаги в ответ на введение потолка цен на нефть. "Ведомости" со ссылкой на знакомый с текстом документа источник сообщили, что указ в целом согласован."Как только будет указ готов, мы его опубликуем", - сказал Песков в ответ на вопрос, согласован ли текст указа.Еврокомиссия 22 ноября предложила создать временный механизм корректировки рынка газа, чтобы снизить его волатильность и защитить граждан и предпринимателей ЕС от резких скачков цен на это топливо. ЕК предположила, что механизм может запускаться при одновременном соблюдении двух условий: расчетная цена месячного фьючерса по индексу TTF превышает 275 евро за МВт.ч в течение двух недель (чуть более 2,8 тысячи долларов за тысячу кубов газа при паритете евро и доллара), а спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет не менее 58 евро в течение 10 торговых дней подряд. Когда механизм будет действовать, сделки по цене выше 275 евро совершаться не будут.Президент РФ Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

https://ria.ru/20221214/neft-1838488751.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

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