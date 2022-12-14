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Добыча нефти в России выросла на 90 тысяч баррелей в сутки, заявили в МЭА - РИА Новости, 14.12.2022
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Добыча нефти в России выросла на 90 тысяч баррелей в сутки, заявили в МЭА
Добыча нефти в России выросла на 90 тысяч баррелей в сутки, заявили в МЭА - РИА Новости, 14.12.2022
Добыча нефти в России выросла на 90 тысяч баррелей в сутки, заявили в МЭА
Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что добыча нефти и конденсата в России в ноябре выросла на 90 тысяч баррелей в сутки к ноябрю - до 11,07... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:05
2022-12-14T12:07
россия
украина
международное энергетическое агентство
евросоюз
опек
александр новак
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что добыча нефти и конденсата в России в ноябре выросла на 90 тысяч баррелей в сутки к ноябрю - до 11,07 миллиона баррелей в сутки, ждет ее снижения на 400 тысяч в декабре, следует из доклада агентства."В ноябре поставки сырой нефти из России выросли на 90 тысяч баррелей, до 9,81 миллиона баррелей в сутки, увеличив общий объем поставок сырой нефти, конденсатов и широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) до 11,2 миллиона баррелей в сутки... Рост нефтепроизводства на проекте "Сахалин-1", оператором которого теперь является "Роснефть", сменившая Exxon, по сообщениям, способствовал увеличению добычи", - пишет МЭА."Запрет ЕС на импорт российской нефти и ограничение цены G7 на морские поставки нефти РФ на уровне 60 долларов за баррель вступили в силу 5 декабря. Москва неоднократно заявляла, что она не примет ценовой потолок и сейчас анализирует, как лучше отреагировать. Мы считаем, что Россия может снизить добычу на примерно 400 тысяч баррелей в сутки в декабре, а в первом квартале 2023 года ожидается еще большее снижение, после того, как ЕС запретит импорт нефтепродуктов РФ", - добавляет агентство.МЭА полагает, что годовой рост добычи в 2022 году будет ограничен 180 тысячами баррелей в сутки по сравнению с 2021 годом, до 11,04 миллиона баррелей в сутки. К концу первого квартала 2023 года добыча нефти и конденсата в РФ в среднем снизится до 9,5 миллиона баррелей в сутки, то есть сократится примерно на 1,5 миллиона. При этом в агентстве ожидают, что добыча будет на 1,8 миллиона баррелей в сутки ниже уровня до начала спецоперации на Украине. По итогам 2023 года она составит в среднем 9,6 миллиона баррелей сутки.По оценке МЭА, нефтяной экспорт РФ в ноябре вырос на 270 тысяч баррелей - до 8,1 миллиона баррелей в сутки, самого высокого показателя с апреля, благодаря росту экспорта дизеля на 300 тысяч, до 1,1 миллиона баррелей в сутки. Снижение поставок в ЕС на 430 тысяч, до 1,1 миллиона баррелей, компенсировалось новым максимумом импорта в Индию в 1,3 миллиона баррелей в сутки. Доходы России от экспорта в ноябре, однако, снизились на 700 миллионов долларов, до 15,8 миллиарда, из-за снижения цен и увеличения дисконта на нефть РФ, считает МЭА.Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер России Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
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россия, украина, международное энергетическое агентство, евросоюз, опек, александр новак, экономика, цены на нефть
Россия, Украина, Международное энергетическое агентство, Евросоюз, ОПЕК, Александр Новак, Экономика, Цены на нефть
12:05 14.12.2022 (обновлено: 12:07 14.12.2022)
 
Добыча нефти в России выросла на 90 тысяч баррелей в сутки, заявили в МЭА

В МЭА полагают, что добыча нефти в России в ноябре выросла на 90 тысяч баррелей в сутки

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Международное энергетическое агентство (МЭА) полагает, что добыча нефти и конденсата в России в ноябре выросла на 90 тысяч баррелей в сутки к ноябрю - до 11,07 миллиона баррелей в сутки, ждет ее снижения на 400 тысяч в декабре, следует из доклада агентства.
"В ноябре поставки сырой нефти из России выросли на 90 тысяч баррелей, до 9,81 миллиона баррелей в сутки, увеличив общий объем поставок сырой нефти, конденсатов и широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ) до 11,2 миллиона баррелей в сутки... Рост нефтепроизводства на проекте "Сахалин-1", оператором которого теперь является "Роснефть", сменившая Exxon, по сообщениям, способствовал увеличению добычи", - пишет МЭА.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 17:28
ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть
"Запрет ЕС на импорт российской нефти и ограничение цены G7 на морские поставки нефти РФ на уровне 60 долларов за баррель вступили в силу 5 декабря. Москва неоднократно заявляла, что она не примет ценовой потолок и сейчас анализирует, как лучше отреагировать. Мы считаем, что Россия может снизить добычу на примерно 400 тысяч баррелей в сутки в декабре, а в первом квартале 2023 года ожидается еще большее снижение, после того, как ЕС запретит импорт нефтепродуктов РФ", - добавляет агентство.
МЭА полагает, что годовой рост добычи в 2022 году будет ограничен 180 тысячами баррелей в сутки по сравнению с 2021 годом, до 11,04 миллиона баррелей в сутки. К концу первого квартала 2023 года добыча нефти и конденсата в РФ в среднем снизится до 9,5 миллиона баррелей в сутки, то есть сократится примерно на 1,5 миллиона. При этом в агентстве ожидают, что добыча будет на 1,8 миллиона баррелей в сутки ниже уровня до начала спецоперации на Украине. По итогам 2023 года она составит в среднем 9,6 миллиона баррелей сутки.
По оценке МЭА, нефтяной экспорт РФ в ноябре вырос на 270 тысяч баррелей - до 8,1 миллиона баррелей в сутки, самого высокого показателя с апреля, благодаря росту экспорта дизеля на 300 тысяч, до 1,1 миллиона баррелей в сутки. Снижение поставок в ЕС на 430 тысяч, до 1,1 миллиона баррелей, компенсировалось новым максимумом импорта в Индию в 1,3 миллиона баррелей в сутки. Доходы России от экспорта в ноябре, однако, снизились на 700 миллионов долларов, до 15,8 миллиарда, из-за снижения цен и увеличения дисконта на нефть РФ, считает МЭА.
Ранее страны ОПЕК и альянс ОПЕК+ исключили данные МЭА из своих расчетов, заменив их на информацию аналитических компаний Wood Mackenzie и Rystad Energy. Вице-премьер России Александр Новак пояснял, что это связано с необъективностью агентства, определенные установки которого прослеживаются в заявлениях по анализу энергорынка.
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 17:18
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти в России в 2022 году
 
РоссияУкраинаМеждународное энергетическое агентствоЕвросоюзОПЕКАлександр НовакЭкономикаЦены на нефть
 
 
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