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Эксперт рассказал о возможностях заработать за счет потолка цен на нефть - РИА Новости, 14.12.2022
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Эксперт рассказал о возможностях заработать за счет потолка цен на нефть
Эксперт рассказал о возможностях заработать за счет потолка цен на нефть - РИА Новости, 14.12.2022
Эксперт рассказал о возможностях заработать за счет потолка цен на нефть
Транспортным компаниям может быть выгоден потолок цены на российскую нефть, так как они смогут заработать дополнительную прибыль за счет растущего спроса на... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T05:24
2022-12-14T05:24
экономика
цены на нефть
владимир путин
александр новак
россия
азия
европа
евросоюз
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Транспортным компаниям может быть выгоден потолок цены на российскую нефть, так как они смогут заработать дополнительную прибыль за счет растущего спроса на танкеры из-за более сложной логистики в Азию по сравнению с Европой, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин."Транспортные компании смогут заработать дополнительную прибыль за счет растущего спроса на танкеры по причине необходимости в большем количестве судов из-за более долгой логистики в Азию по сравнению с Европой", - ответил эксперт на вопрос, кому выгоден потолок цены на российскую нефть.Но в первую очередь, считает Скрябин, это будет выгодно странам, покупающим российскую нефть с большей скидкой из-за текущей неопределенности, таким как Китай и Индия. Также, по его мнению, на этом смогут заработать и нефтетрейдеры.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.Президент России Владимир Путин в пятницу заявил, что в ближайшее время должен выйти указ, содержащий конкретные шаги в ответ на введение потолка цен на нефть.Вице-премьер Александр Новак, комментируя решение Евросоюза, говорил, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. По его словам, такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
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экономика, цены на нефть, владимир путин, александр новак, россия, азия, европа, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Владимир Путин, Александр Новак, Россия, Азия, Европа, Евросоюз, Санкции в отношении России
05:24 14.12.2022
 
Эксперт рассказал о возможностях заработать за счет потолка цен на нефть

Эксперт Скрябин: транспортные компании смогут заработать за счет потолка цен на нефть

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкВид на устройство загрузки нефти в танкер морской нефтеперерабатывающей платформы с вертолетной площадки
Вид на устройство загрузки нефти в танкер морской нефтеперерабатывающей платформы с вертолетной площадки - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на устройство загрузки нефти в танкер морской нефтеперерабатывающей платформы с вертолетной площадки. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Транспортным компаниям может быть выгоден потолок цены на российскую нефть, так как они смогут заработать дополнительную прибыль за счет растущего спроса на танкеры из-за более сложной логистики в Азию по сравнению с Европой, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
"Транспортные компании смогут заработать дополнительную прибыль за счет растущего спроса на танкеры по причине необходимости в большем количестве судов из-за более долгой логистики в Азию по сравнению с Европой", - ответил эксперт на вопрос, кому выгоден потолок цены на российскую нефть.
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Но в первую очередь, считает Скрябин, это будет выгодно странам, покупающим российскую нефть с большей скидкой из-за текущей неопределенности, таким как Китай и Индия. Также, по его мнению, на этом смогут заработать и нефтетрейдеры.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Президент России Владимир Путин в пятницу заявил, что в ближайшее время должен выйти указ, содержащий конкретные шаги в ответ на введение потолка цен на нефть.
Вице-премьер Александр Новак, комментируя решение Евросоюза, говорил, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. По его словам, такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
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ЭкономикаЦены на нефтьВладимир ПутинАлександр НовакРоссияАзияЕвропаЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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