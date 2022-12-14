Эксперт рассказал о возможностях заработать за счет потолка цен на нефть
Эксперт Скрябин: транспортные компании смогут заработать за счет потолка цен на нефть
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкВид на устройство загрузки нефти в танкер морской нефтеперерабатывающей платформы с вертолетной площадки
Вид на устройство загрузки нефти в танкер морской нефтеперерабатывающей платформы с вертолетной площадки. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Транспортным компаниям может быть выгоден потолок цены на российскую нефть, так как они смогут заработать дополнительную прибыль за счет растущего спроса на танкеры из-за более сложной логистики в Азию по сравнению с Европой, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
"Транспортные компании смогут заработать дополнительную прибыль за счет растущего спроса на танкеры по причине необходимости в большем количестве судов из-за более долгой логистики в Азию по сравнению с Европой", - ответил эксперт на вопрос, кому выгоден потолок цены на российскую нефть.
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С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую перевозить и страховать запрещено.
Президент России Владимир Путин в пятницу заявил, что в ближайшее время должен выйти указ, содержащий конкретные шаги в ответ на введение потолка цен на нефть.
Вице-премьер Александр Новак, комментируя решение Евросоюза, говорил, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. По его словам, такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
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