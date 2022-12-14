В Кузбассе ввели режим "черного неба" на четырех территориях
Власти Кузбасса ввели режим "черного неба" в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске
Дым из труб Кемеровской ГРЭС в Кемерове. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 14 дек – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий снова ввели на четырех территориях Кузбасса, предприятиям рекомендуется сократить выбросы в атмосферу, соответствующее предупреждение опубликовано на сайте регионального министерства природных ресурсов и экологии.
Ранее сообщалось, что для Кемерово режим "черного неба" был продлен до 6 декабря, для Новокузнецка, Прокопьевска и Новокузнецкого округа – до 8 декабря.
23 ноября, 08:00НаукаНе с тем газом боролись. Метан ведет планету к катастрофе
"В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 12 час. 00 мин (08.00 мск) 14.12.2022 до 18 час. 00 мин (14.00 мск) 15.12.2022", – говорится в сообщении.
Также неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком муниципальном округе. Предприятиям этих территорий также рекомендуется сократить выбросы с 18.00 (14.00 мск) 14 декабря до 18.00 (14.00 мск) 17 декабря.
Как сообщает Кемеровский гидрометцентр, со среды в регион снова пришли морозы. Дневные температуры составляют -20... -25ºС, ночные – до -27... -32ºС, местами – до -37ºС, без осадков. С четверга и до субботы температура неустойчивая, в пределах -23... -28ºС, днем по области до -17ºС.