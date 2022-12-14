https://ria.ru/20221214/nebo-1838567584.html

В Кузбассе ввели режим "черного неба" на четырех территориях

В Кузбассе ввели режим "черного неба" на четырех территориях - РИА Новости, 14.12.2022

В Кузбассе ввели режим "черного неба" на четырех территориях

Режим неблагоприятных метеоусловий снова ввели на четырех территориях Кузбасса, предприятиям рекомендуется сократить выбросы в атмосферу, соответствующее... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:03

2022-12-14T13:03

2022-12-14T13:03

кемерово

новокузнецк

прокопьевск

экология

кемеровская область

россия

происшествия

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КЕМЕРОВО, 14 дек – РИА Новости. Режим неблагоприятных метеоусловий снова ввели на четырех территориях Кузбасса, предприятиям рекомендуется сократить выбросы в атмосферу, соответствующее предупреждение опубликовано на сайте регионального министерства природных ресурсов и экологии.Ранее сообщалось, что для Кемерово режим "черного неба" был продлен до 6 декабря, для Новокузнецка, Прокопьевска и Новокузнецкого округа – до 8 декабря."В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 12 час. 00 мин (08.00 мск) 14.12.2022 до 18 час. 00 мин (14.00 мск) 15.12.2022", – говорится в сообщении.Также неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком муниципальном округе. Предприятиям этих территорий также рекомендуется сократить выбросы с 18.00 (14.00 мск) 14 декабря до 18.00 (14.00 мск) 17 декабря.Как сообщает Кемеровский гидрометцентр, со среды в регион снова пришли морозы. Дневные температуры составляют -20... -25ºС, ночные – до -27... -32ºС, местами – до -37ºС, без осадков. С четверга и до субботы температура неустойчивая, в пределах -23... -28ºС, днем по области до -17ºС.

https://ria.ru/20221123/metan-1833156864.html

https://ria.ru/20221128/selo-1834263304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кемерово, новокузнецк, прокопьевск, экология, кемеровская область, россия, происшествия