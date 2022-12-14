https://ria.ru/20221214/natsionalizatsiya-1838543095.html

В Крыму расширили список национализируемого имущества украинских олигархов

В Крыму расширили список национализируемого имущества украинских олигархов - РИА Новости, 14.12.2022

В Крыму расширили список национализируемого имущества украинских олигархов

Перечень подлежащего национализации имущества иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия, расширен новыми объектами,... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:56

2022-12-14T11:56

2022-12-14T11:56

владимир константинов

россия

политика

республика крым

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Перечень подлежащего национализации имущества иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия, расширен новыми объектами, соответствующее решение принято на сессии крымского парламента в среду.Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, национализировав бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", а также строительный гипермаркет "Новацентр" и торговый комплекс. При этом власти заявили, что продолжат выявлять имущество и земельные участки иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия."Дополнить пунктом 266 следующего содержания: "Движимое и недвижимое имущество ООО "Мегастрой", - говорится в решении. В частности, речь идет о земельном участке площадью 21,3 тысячи квадратных метров, а также нежилых зданиях и помещениях. Кому принадлежат данные активы, в документе не уточняется."Работа по национализации собственности украинских олигархов в Крыму будет продолжена", - сказал глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя в ходе сессии данное решение.

https://ria.ru/20221103/krym-1828846904.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир константинов, россия, политика, республика крым, украина