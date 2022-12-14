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В Крыму расширили список национализируемого имущества украинских олигархов - РИА Новости, 14.12.2022
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В Крыму расширили список национализируемого имущества украинских олигархов
В Крыму расширили список национализируемого имущества украинских олигархов - РИА Новости, 14.12.2022
В Крыму расширили список национализируемого имущества украинских олигархов
Перечень подлежащего национализации имущества иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия, расширен новыми объектами,... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:56
2022-12-14T11:56
владимир константинов
россия
политика
республика крым
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Перечень подлежащего национализации имущества иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия, расширен новыми объектами, соответствующее решение принято на сессии крымского парламента в среду.Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, национализировав бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", а также строительный гипермаркет "Новацентр" и торговый комплекс. При этом власти заявили, что продолжат выявлять имущество и земельные участки иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия."Дополнить пунктом 266 следующего содержания: "Движимое и недвижимое имущество ООО "Мегастрой", - говорится в решении. В частности, речь идет о земельном участке площадью 21,3 тысячи квадратных метров, а также нежилых зданиях и помещениях. Кому принадлежат данные активы, в документе не уточняется."Работа по национализации собственности украинских олигархов в Крыму будет продолжена", - сказал глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя в ходе сессии данное решение.
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владимир константинов, россия, политика, республика крым, украина
Владимир Константинов, Россия, Политика, Республика Крым, Украина
11:56 14.12.2022
 
В Крыму расширили список национализируемого имущества украинских олигархов

В Крыму решили национализировать имущество ООО "Мегастрой", принадлежащего украинцу

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВид на набережную в Ялте
Вид на набережную в Ялте - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости. Перечень подлежащего национализации имущества иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия, расширен новыми объектами, соответствующее решение принято на сессии крымского парламента в среду.
Ранее крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, национализировав бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия", судостроительный завод "Залив", а также строительный гипермаркет "Новацентр" и торговый комплекс. При этом власти заявили, что продолжат выявлять имущество и земельные участки иностранных граждан, совершающих в отношении России недружественные действия.
"Дополнить пунктом 266 следующего содержания: "Движимое и недвижимое имущество ООО "Мегастрой", - говорится в решении. В частности, речь идет о земельном участке площадью 21,3 тысячи квадратных метров, а также нежилых зданиях и помещениях. Кому принадлежат данные активы, в документе не уточняется.
"Работа по национализации собственности украинских олигархов в Крыму будет продолжена", - сказал глава крымского парламента Владимир Константинов, комментируя в ходе сессии данное решение.
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