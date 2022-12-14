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Сенаторы освободили от НДС разработчиков военного ПО - РИА Новости, 14.12.2022
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Сенаторы освободили от НДС разработчиков военного ПО
Сенаторы освободили от НДС разработчиков военного ПО - РИА Новости, 14.12.2022
Сенаторы освободили от НДС разработчиков военного ПО
Сенаторы одобрили закон об освобождении от НДС разработчиков программ военного и двойного назначения. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:17
2022-12-14T15:17
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон об освобождении от НДС разработчиков программ военного и двойного назначения.Документ разработан в целях стимулирования экономического и гражданско-правового оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности. Он с 1 января 2023 года освобождает от НДС передачу исключительных прав на программное обеспечение и базы данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения.Эта льгота, согласно принятому закону, будет действовать и при передаче прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности), в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через интернет.Действующая редакция статьи 149 Налогового кодекса освобождает от НДС передачу исключительных прав на ПО и базы данных, включенные в единый реестр российских программ и баз данных, а также прав на их использование.Однако эта льгота сейчас не распространяется на программы и базы данных, непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности, поскольку сведения, которые могут быть отнесены к гостайне, запрещено включать в такой реестр.
https://realty.ria.ru/20221102/veb-1828652009.html
https://ria.ru/20221122/mintsifry-1833471480.html
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совет федерации рф, общество
Совет Федерации РФ, Общество
15:17 14.12.2022
 
Сенаторы освободили от НДС разработчиков военного ПО

Совет Федерации освободил от НДС разработчиков военного программного обеспечения

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон об освобождении от НДС разработчиков программ военного и двойного назначения.
Документ разработан в целях стимулирования экономического и гражданско-правового оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности. Он с 1 января 2023 года освобождает от НДС передачу исключительных прав на программное обеспечение и базы данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения.
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 13:33
СФ освободил от НДС услуги ВЭБа по управлению ипотечным покрытием
Эта льгота, согласно принятому закону, будет действовать и при передаче прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности), в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через интернет.
Действующая редакция статьи 149 Налогового кодекса освобождает от НДС передачу исключительных прав на ПО и базы данных, включенные в единый реестр российских программ и баз данных, а также прав на их использование.
Однако эта льгота сейчас не распространяется на программы и базы данных, непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности, поскольку сведения, которые могут быть отнесены к гостайне, запрещено включать в такой реестр.
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 18:59
Минцифры предложило дополнительные требования к разработчикам ПО из реестра
 
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