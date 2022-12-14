https://ria.ru/20221214/nalogi-1838615455.html

Сенаторы освободили от НДС разработчиков военного ПО

Сенаторы освободили от НДС разработчиков военного ПО - РИА Новости, 14.12.2022

Сенаторы освободили от НДС разработчиков военного ПО

Сенаторы одобрили закон об освобождении от НДС разработчиков программ военного и двойного назначения. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:17

2022-12-14T15:17

2022-12-14T15:17

совет федерации рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_5497962bb74f4801491952af0211f79c.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон об освобождении от НДС разработчиков программ военного и двойного назначения.Документ разработан в целях стимулирования экономического и гражданско-правового оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности. Он с 1 января 2023 года освобождает от НДС передачу исключительных прав на программное обеспечение и базы данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения.Эта льгота, согласно принятому закону, будет действовать и при передаче прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности), в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через интернет.Действующая редакция статьи 149 Налогового кодекса освобождает от НДС передачу исключительных прав на ПО и базы данных, включенные в единый реестр российских программ и баз данных, а также прав на их использование.Однако эта льгота сейчас не распространяется на программы и базы данных, непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности, поскольку сведения, которые могут быть отнесены к гостайне, запрещено включать в такой реестр.

https://realty.ria.ru/20221102/veb-1828652009.html

https://ria.ru/20221122/mintsifry-1833471480.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

совет федерации рф, общество