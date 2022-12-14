https://ria.ru/20221214/nalogi-1838615455.html
Сенаторы освободили от НДС разработчиков военного ПО
Сенаторы освободили от НДС разработчиков военного ПО - РИА Новости, 14.12.2022
Сенаторы освободили от НДС разработчиков военного ПО
Сенаторы одобрили закон об освобождении от НДС разработчиков программ военного и двойного назначения. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:17
2022-12-14T15:17
2022-12-14T15:17
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон об освобождении от НДС разработчиков программ военного и двойного назначения.Документ разработан в целях стимулирования экономического и гражданско-правового оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности. Он с 1 января 2023 года освобождает от НДС передачу исключительных прав на программное обеспечение и базы данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения.Эта льгота, согласно принятому закону, будет действовать и при передаче прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности), в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через интернет.Действующая редакция статьи 149 Налогового кодекса освобождает от НДС передачу исключительных прав на ПО и базы данных, включенные в единый реестр российских программ и баз данных, а также прав на их использование.Однако эта льгота сейчас не распространяется на программы и базы данных, непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности, поскольку сведения, которые могут быть отнесены к гостайне, запрещено включать в такой реестр.
https://realty.ria.ru/20221102/veb-1828652009.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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совет федерации рф, общество
Совет Федерации РФ, Общество
Сенаторы освободили от НДС разработчиков военного ПО
Совет Федерации освободил от НДС разработчиков военного программного обеспечения
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Сенаторы одобрили закон
об освобождении от НДС разработчиков программ военного и двойного назначения.
Документ разработан в целях стимулирования экономического и гражданско-правового оборота прав на результаты интеллектуальной деятельности. Он с 1 января 2023 года освобождает от НДС передачу исключительных прав на программное обеспечение и базы данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения.
Эта льгота, согласно принятому закону, будет действовать и при передаче прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности), в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через интернет.
Действующая редакция статьи 149 Налогового кодекса освобождает от НДС передачу исключительных прав на ПО и базы данных, включенные в единый реестр российских программ и баз данных, а также прав на их использование.
Однако эта льгота сейчас не распространяется на программы и базы данных, непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности, поскольку сведения, которые могут быть отнесены к гостайне, запрещено включать в такой реестр.