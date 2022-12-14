https://ria.ru/20221214/nagrada-1838696373.html

Альфа-Банк получил высшую награду в номинации премии Cbonds Awards-2022

Альфа-Банк получил высшую награду в номинации премии Cbonds Awards-2022 - РИА Новости, 14.12.2022

Альфа-Банк получил высшую награду в номинации премии Cbonds Awards-2022

Альфа-Банк получил высшую награду в номинации "Лучший организатор дебютных выпусков корпоративных облигаций" премии Cbonds Awards-2022, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T18:28

2022-12-14T18:28

2022-12-14T18:28

россия

альфа-банк

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Альфа-Банк получил высшую награду в номинации "Лучший организатор дебютных выпусков корпоративных облигаций" премии Cbonds Awards-2022, сообщает пресс-служба банка.За 2022 год Альфа-Банк организовал 7 дебютных выпусков общим объемом 35,8 миллиарда рублей. Вручение наград состоялось в рамках XX Российского облигационного конгресса в Санкт-Петербурге. В этом году награды вручались в 25 номинациях.Cbonds Awards — ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования, обладателей которой определяют сами участники облигационного рынка. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2006 года.Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 миллиона корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.

https://ria.ru/20221212/alfa-bank-1838131034.html

россия

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, альфа-банк