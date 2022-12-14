Рейтинг@Mail.ru
Альфа-Банк получил высшую награду в номинации премии Cbonds Awards-2022 - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221214/nagrada-1838696373.html
Альфа-Банк получил высшую награду в номинации премии Cbonds Awards-2022
Альфа-Банк получил высшую награду в номинации премии Cbonds Awards-2022 - РИА Новости, 14.12.2022
Альфа-Банк получил высшую награду в номинации премии Cbonds Awards-2022
Альфа-Банк получил высшую награду в номинации "Лучший организатор дебютных выпусков корпоративных облигаций" премии Cbonds Awards-2022, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T18:28
2022-12-14T18:28
россия
альфа-банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825168189_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_96ccc2f7eec491111798974d4fed3c8a.jpg
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Альфа-Банк получил высшую награду в номинации "Лучший организатор дебютных выпусков корпоративных облигаций" премии Cbonds Awards-2022, сообщает пресс-служба банка.За 2022 год Альфа-Банк организовал 7 дебютных выпусков общим объемом 35,8 миллиарда рублей. Вручение наград состоялось в рамках XX Российского облигационного конгресса в Санкт-Петербурге. В этом году награды вручались в 25 номинациях.Cbonds Awards — ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования, обладателей которой определяют сами участники облигационного рынка. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2006 года.Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 миллиона корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.
https://ria.ru/20221212/alfa-bank-1838131034.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825168189_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fdc900b9faac35ddccec493220cca8a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, альфа-банк
Россия, Альфа-банк
18:28 14.12.2022
 

Альфа-Банк получил высшую награду в номинации премии Cbonds Awards-2022

© Фото : Пресс-служба Альфа-БанкаЛоготип банка "Альфа-банк"
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : Пресс-служба Альфа-Банка
Логотип банка "Альфа-банк"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Альфа-Банк получил высшую награду в номинации "Лучший организатор дебютных выпусков корпоративных облигаций" премии Cbonds Awards-2022, сообщает пресс-служба банка.
За 2022 год Альфа-Банк организовал 7 дебютных выпусков общим объемом 35,8 миллиарда рублей. Вручение наград состоялось в рамках XX Российского облигационного конгресса в Санкт-Петербурге. В этом году награды вручались в 25 номинациях.
Альфа-Банк - РИА Новости, 1920, 12.12.2022
12 декабря, 16:58
"Форбс" присудил Альфа-Банку "золото" как лучшему работодателю России
Cbonds Awards — ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования, обладателей которой определяют сами участники облигационного рынка. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2006 года.
Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 миллиона корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.
 
РоссияАльфа-банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала