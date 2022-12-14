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Альфа-Банк получил высшую награду в номинации премии Cbonds Awards-2022
Альфа-Банк получил высшую награду в номинации премии Cbonds Awards-2022 - РИА Новости, 14.12.2022
Альфа-Банк получил высшую награду в номинации премии Cbonds Awards-2022
Альфа-Банк получил высшую награду в номинации "Лучший организатор дебютных выпусков корпоративных облигаций" премии Cbonds Awards-2022, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T18:28
2022-12-14T18:28
2022-12-14T18:28
россия
альфа-банк
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Альфа-Банк получил высшую награду в номинации "Лучший организатор дебютных выпусков корпоративных облигаций" премии Cbonds Awards-2022, сообщает пресс-служба банка.За 2022 год Альфа-Банк организовал 7 дебютных выпусков общим объемом 35,8 миллиарда рублей. Вручение наград состоялось в рамках XX Российского облигационного конгресса в Санкт-Петербурге. В этом году награды вручались в 25 номинациях.Cbonds Awards — ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования, обладателей которой определяют сами участники облигационного рынка. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2006 года.Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 миллиона корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.
https://ria.ru/20221212/alfa-bank-1838131034.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, альфа-банк
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Альфа-Банк получил высшую награду в номинации "Лучший организатор дебютных выпусков корпоративных облигаций" премии Cbonds Awards-2022, сообщает пресс-служба банка.
За 2022 год Альфа-Банк организовал 7 дебютных выпусков общим объемом 35,8 миллиарда рублей. Вручение наград состоялось в рамках XX Российского облигационного конгресса в Санкт-Петербурге. В этом году награды вручались в 25 номинациях.
Cbonds Awards — ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского облигационного рынка по итогам открытого голосования, обладателей которой определяют сами участники облигационного рынка. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2006 года.
Альфа-Банк
— крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет более 1 миллиона корпоративных клиентов и 22 млн физических лиц.