https://ria.ru/20221214/motogonki-1838520495.html

Личный чемпионат России по мотогонкам на льду стартует в Тольятти

Личный чемпионат России по мотогонкам на льду стартует в Тольятти - РИА Новости, 14.12.2022

Личный чемпионат России по мотогонкам на льду стартует в Тольятти

Личный чемпионат России по мотогонкам на льду стартует 24 и 25 декабря в Тольятти, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T10:55

2022-12-14T10:55

2022-12-14T11:12

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САМАРА, 14 дек - РИА Новости. Личный чемпионат России по мотогонкам на льду стартует 24 и 25 декабря в Тольятти, сообщает пресс-служба правительства Самарской области."Двадцать четвертого и двадцать пятого декабря на СТК им. Анатолия Степанова в Тольятти стартует личный чемпионат России по мотогонкам на льду. Схватка сильнейших ледовых гладиаторов страны традиционно откроет новый гоночный сезон в Автограде", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, на трек выйдут самые титулованные спортсмены: чемпионы России, неоднократные победители и призеры чемпионатов Европы и мира в личном и командном зачетах.В гоночном сезоне 2022/2023 схема проведения личного чемпионата России значительно изменилась. Вместо привычных двух этапов турнир в этот раз будет состоять из пяти финальных соревнований, каждое из которых включает две гонки. Таким образом, в Тольятти дадут старт национальному первенству, после чего спортсмены продолжат борьбу за медали в Каменске-Уральском, Уфе, Вятских Полянах и подмосковном Красногорске, где 12 февраля объявят имя нового чемпиона России по мотогонкам на льду в личном зачете."За горячими баталиями на тольяттинском льду будут следить не только российские болельщики, но и поклонники ледового спидвея из других стран. На протяжении всей истории этой рискованной, но зрелищной дисциплины наши соотечественники - признанные лидеры мировых мотогонок на льду", - сказано в релизе.Уточняется, что начиная с 1966 года, гонщики из СССР и России 48 раз становились чемпионами мира в личном зачете, а всего в активе наших спортсменов - 132 медали. С 1979 года сборные СССР и России 38 раз становились победителями турнира, трижды были вторыми и всего однажды - третьими.

https://ria.ru/20221213/postanovka-1838381160.html

https://ria.ru/20221213/studvesna-1838378025.html

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спорт, олимпийские игры, россия, тольятти, ссср, самарская область