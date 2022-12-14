https://ria.ru/20221214/most-1838683357.html
Понтонный мост возводят через Амур между ЕАО и КНР для грузового сообщения
Понтонный мост возводят через Амур между ЕАО и КНР для грузового сообщения - РИА Новости, 14.12.2022
Понтонный мост возводят через Амур между ЕАО и КНР для грузового сообщения
Китайские власти хотят навести понтонную переправу через реку Амур для грузового сообщения между пунктами пропуска Лобэй в КНР и Амурзет в Еврейской автономной... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T18:05
2022-12-14T18:05
2022-12-14T18:05
россия-китай: главное
амур (река)
китай
еврейская автономная область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838687100_0:391:2945:2048_1920x0_80_0_0_f95c296e98a885bc773aa1a0682e51f4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Китайские власти хотят навести понтонную переправу через реку Амур для грузового сообщения между пунктами пропуска Лобэй в КНР и Амурзет в Еврейской автономной области, рассказали РИА Новости в областном правительстве.Ранее на портале Biang появилась информация о начале строительства понтонной переправы со стороны китайского берега. С 9 по 13 декабря якобы было установлено 12 понтонов из необходимых 34."Коллеги из КНР действительно подтвердили свое намерение возвести в этом сезоне понтонную переправу Амурзет - Лобэй... Движение по ней только грузовое", - рассказали в правительстве ЕАО.Областные власти подчеркнули, что перед открытием движения пройдет "комиссионная приемка переправы". Сроки окончания работ и проведения приемки не уточняются.Последний раз переправу Амурзет - Лобэй открывали в конце 2019 года. Уже в начале 2020 года движение было приостановлено из-за начавшейся пандемии коронавируса. В 2020-2021 и 2021-2022 годах понтонный мост через Амур в этом месте не наводили.
https://ria.ru/20221213/soglasheniya-1838339874.html
амур (река)
китай
еврейская автономная область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838687100_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_393ea707c69ea256ac75772f09cbcc5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амур (река), китай, еврейская автономная область
Россия-Китай: Главное, Амур (река), Китай, Еврейская автономная область
ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Китайские власти хотят навести понтонную переправу через реку Амур для грузового сообщения между пунктами пропуска Лобэй в КНР и Амурзет в Еврейской автономной области, рассказали РИА Новости в областном правительстве.
Ранее на портале Biang появилась информация о начале строительства понтонной переправы со стороны китайского берега. С 9 по 13 декабря якобы было установлено 12 понтонов из необходимых 34.
"Коллеги из КНР действительно подтвердили свое намерение возвести в этом сезоне понтонную переправу Амурзет - Лобэй... Движение по ней только грузовое", - рассказали в правительстве ЕАО.
Областные власти подчеркнули, что перед открытием движения пройдет "комиссионная приемка переправы". Сроки окончания работ и проведения приемки не уточняются.
Последний раз переправу Амурзет - Лобэй открывали в конце 2019 года. Уже в начале 2020 года движение было приостановлено из-за начавшейся пандемии коронавируса. В 2020-2021 и 2021-2022 годах понтонный мост через Амур
в этом месте не наводили.