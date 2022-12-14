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Понтонный мост возводят через Амур между ЕАО и КНР для грузового сообщения - РИА Новости, 14.12.2022
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Понтонный мост возводят через Амур между ЕАО и КНР для грузового сообщения
Понтонный мост возводят через Амур между ЕАО и КНР для грузового сообщения - РИА Новости, 14.12.2022
Понтонный мост возводят через Амур между ЕАО и КНР для грузового сообщения
Китайские власти хотят навести понтонную переправу через реку Амур для грузового сообщения между пунктами пропуска Лобэй в КНР и Амурзет в Еврейской автономной... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T18:05
2022-12-14T18:05
россия-китай: главное
амур (река)
китай
еврейская автономная область
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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Китайские власти хотят навести понтонную переправу через реку Амур для грузового сообщения между пунктами пропуска Лобэй в КНР и Амурзет в Еврейской автономной области, рассказали РИА Новости в областном правительстве.Ранее на портале Biang появилась информация о начале строительства понтонной переправы со стороны китайского берега. С 9 по 13 декабря якобы было установлено 12 понтонов из необходимых 34."Коллеги из КНР действительно подтвердили свое намерение возвести в этом сезоне понтонную переправу Амурзет - Лобэй... Движение по ней только грузовое", - рассказали в правительстве ЕАО.Областные власти подчеркнули, что перед открытием движения пройдет "комиссионная приемка переправы". Сроки окончания работ и проведения приемки не уточняются.Последний раз переправу Амурзет - Лобэй открывали в конце 2019 года. Уже в начале 2020 года движение было приостановлено из-за начавшейся пандемии коронавируса. В 2020-2021 и 2021-2022 годах понтонный мост через Амур в этом месте не наводили.
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амур (река), китай, еврейская автономная область
Россия-Китай: Главное, Амур (река), Китай, Еврейская автономная область
18:05 14.12.2022
 

Понтонный мост возводят через Амур между ЕАО и КНР для грузового сообщения

© РИА Новости / Александр Музыка / Перейти в медиабанкТрансграничный железнодорожный мост "Нижнеленинское – Тунцзян" через реку Амур, Еврейская автономная область
Трансграничный железнодорожный мост Нижнеленинское – Тунцзян через реку Амур, Еврейская автономная область - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Александр Музыка
Перейти в медиабанк
Трансграничный железнодорожный мост "Нижнеленинское – Тунцзян" через реку Амур, Еврейская автономная область
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Китайские власти хотят навести понтонную переправу через реку Амур для грузового сообщения между пунктами пропуска Лобэй в КНР и Амурзет в Еврейской автономной области, рассказали РИА Новости в областном правительстве.
Ранее на портале Biang появилась информация о начале строительства понтонной переправы со стороны китайского берега. С 9 по 13 декабря якобы было установлено 12 понтонов из необходимых 34.
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"Коллеги из КНР действительно подтвердили свое намерение возвести в этом сезоне понтонную переправу Амурзет - Лобэй... Движение по ней только грузовое", - рассказали в правительстве ЕАО.
Областные власти подчеркнули, что перед открытием движения пройдет "комиссионная приемка переправы". Сроки окончания работ и проведения приемки не уточняются.
Последний раз переправу Амурзет - Лобэй открывали в конце 2019 года. Уже в начале 2020 года движение было приостановлено из-за начавшейся пандемии коронавируса. В 2020-2021 и 2021-2022 годах понтонный мост через Амур в этом месте не наводили.
 
Россия-Китай: ГлавноеАмур (река)КитайЕврейская автономная область
 
 
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