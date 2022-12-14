https://ria.ru/20221214/most-1838683357.html

Понтонный мост возводят через Амур между ЕАО и КНР для грузового сообщения

Понтонный мост возводят через Амур между ЕАО и КНР для грузового сообщения - РИА Новости, 14.12.2022

Понтонный мост возводят через Амур между ЕАО и КНР для грузового сообщения

Китайские власти хотят навести понтонную переправу через реку Амур для грузового сообщения между пунктами пропуска Лобэй в КНР и Амурзет в Еврейской автономной... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T18:05

2022-12-14T18:05

2022-12-14T18:05

россия-китай: главное

амур (река)

китай

еврейская автономная область

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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Китайские власти хотят навести понтонную переправу через реку Амур для грузового сообщения между пунктами пропуска Лобэй в КНР и Амурзет в Еврейской автономной области, рассказали РИА Новости в областном правительстве.Ранее на портале Biang появилась информация о начале строительства понтонной переправы со стороны китайского берега. С 9 по 13 декабря якобы было установлено 12 понтонов из необходимых 34."Коллеги из КНР действительно подтвердили свое намерение возвести в этом сезоне понтонную переправу Амурзет - Лобэй... Движение по ней только грузовое", - рассказали в правительстве ЕАО.Областные власти подчеркнули, что перед открытием движения пройдет "комиссионная приемка переправы". Сроки окончания работ и проведения приемки не уточняются.Последний раз переправу Амурзет - Лобэй открывали в конце 2019 года. Уже в начале 2020 года движение было приостановлено из-за начавшейся пандемии коронавируса. В 2020-2021 и 2021-2022 годах понтонный мост через Амур в этом месте не наводили.

https://ria.ru/20221213/soglasheniya-1838339874.html

амур (река)

китай

еврейская автономная область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

амур (река), китай, еврейская автономная область