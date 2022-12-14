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Системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно в условиях снегопада - РИА Новости, 14.12.2022
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Системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно в условиях снегопада
Системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно в условиях снегопада - РИА Новости, 14.12.2022
Системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно в условиях снегопада
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме в условиях снегопада, нет сбоев в работе электрических сетей, нет... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T18:57
2022-12-14T23:23
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
погода
снегопад в москве
михаил леус
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме в условиях снегопада, нет сбоев в работе электрических сетей, нет сбоев подачи газа, тепла, воды, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что после мокрого снега и ледяного дождя во вторник начался снегопад и принес 20% месячной нормы осадков. Однако благодаря работе коммунальных и дорожных служб общественный транспорт функционирует без сбоев, обеспечено автомобильное движение по всем направлениям улично-дорожной сети."Очистка столицы от снега займет несколько дней, применяем технологию роторной переброски чистого снега, которая хорошо себя зарекомендовала, проводим противогололедную обработку дорог и тротуаров", - уточнил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что особое внимание уделяется поддержанию в нормативном состоянии пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что Москва может перевыполнить декабрьский план по осадкам в ближайшие дни.
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москва, петр бирюков, погода, снегопад в москве, михаил леус, московское центральное кольцо (мцк)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Погода, Снегопад в Москве, Михаил Леус, Московское центральное кольцо (МЦК)
18:57 14.12.2022 (обновлено: 23:23 14.12.2022)
 

Системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно в условиях снегопада

© Комплекс городского хозяйства МосквыЛиквидация последствий снегопада в Москве
Ликвидация последствий снегопада в Москве
© Комплекс городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме в условиях снегопада, нет сбоев в работе электрических сетей, нет сбоев подачи газа, тепла, воды, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Были задействованы более 10 тысяч единиц различной снегоуборочной техники, в круглосуточном режиме работает примерно 80 тысяч человек коммунальщиков - и днем, и ночью. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, нет сбоев в работе электрических сетей, нет сбоев подачи газа, тепла, воды", - сказал Бирюков в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что после мокрого снега и ледяного дождя во вторник начался снегопад и принес 20% месячной нормы осадков. Однако благодаря работе коммунальных и дорожных служб общественный транспорт функционирует без сбоев, обеспечено автомобильное движение по всем направлениям улично-дорожной сети.
"Очистка столицы от снега займет несколько дней, применяем технологию роторной переброски чистого снега, которая хорошо себя зарекомендовала, проводим противогололедную обработку дорог и тротуаров", - уточнил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что особое внимание уделяется поддержанию в нормативном состоянии пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что Москва может перевыполнить декабрьский план по осадкам в ближайшие дни.
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