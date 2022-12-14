https://ria.ru/20221214/moskva-1838704568.html

Системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно в условиях снегопада

Системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно в условиях снегопада - РИА Новости, 14.12.2022

Системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно в условиях снегопада

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме в условиях снегопада, нет сбоев в работе электрических сетей, нет... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T18:57

2022-12-14T18:57

2022-12-14T23:23

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

погода

снегопад в москве

михаил леус

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме в условиях снегопада, нет сбоев в работе электрических сетей, нет сбоев подачи газа, тепла, воды, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что после мокрого снега и ледяного дождя во вторник начался снегопад и принес 20% месячной нормы осадков. Однако благодаря работе коммунальных и дорожных служб общественный транспорт функционирует без сбоев, обеспечено автомобильное движение по всем направлениям улично-дорожной сети."Очистка столицы от снега займет несколько дней, применяем технологию роторной переброски чистого снега, которая хорошо себя зарекомендовала, проводим противогололедную обработку дорог и тротуаров", - уточнил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что особое внимание уделяется поддержанию в нормативном состоянии пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале, что Москва может перевыполнить декабрьский план по осадкам в ближайшие дни.

https://realty.ria.ru/20221214/snegopad-1838641717.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, погода, снегопад в москве, михаил леус, московское центральное кольцо (мцк)