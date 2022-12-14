https://ria.ru/20221214/moskva-1838598233.html

Специалисты чистят крыши жилых домов в Москве после снегопада

Специалисты чистят крыши жилых домов в Москве после снегопада - РИА Новости, 14.12.2022

Специалисты чистят крыши жилых домов в Москве после снегопада

Специалисты проводят очистку крыш жилых домов в Москве после снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T14:28

2022-12-14T14:28

2022-12-14T14:28

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Специалисты проводят очистку крыш жилых домов в Москве после снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В течение светового дня коммунальные службы проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. В общей сложности задействованы более 250 автоподъемников и 15 тысяч кровельщиков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что службы Комплекса городского хозяйства продолжают уборку улиц, тротуаров, дворовых территорий и общественных пространства после сильного снегопада. Работает максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников.

https://ria.ru/20221214/snegopad-1838563345.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы