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Специалисты чистят крыши жилых домов в Москве после снегопада - РИА Новости, 14.12.2022
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Специалисты чистят крыши жилых домов в Москве после снегопада
Специалисты чистят крыши жилых домов в Москве после снегопада - РИА Новости, 14.12.2022
Специалисты чистят крыши жилых домов в Москве после снегопада
Специалисты проводят очистку крыш жилых домов в Москве после снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T14:28
2022-12-14T14:28
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Специалисты проводят очистку крыш жилых домов в Москве после снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."В течение светового дня коммунальные службы проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. В общей сложности задействованы более 250 автоподъемников и 15 тысяч кровельщиков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.Отмечается, что службы Комплекса городского хозяйства продолжают уборку улиц, тротуаров, дворовых территорий и общественных пространства после сильного снегопада. Работает максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
14:28 14.12.2022
 

Специалисты чистят крыши жилых домов в Москве после снегопада

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПервый снег в Москве
Первый снег в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Первый снег в Москве
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Специалисты проводят очистку крыш жилых домов в Москве после снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В течение светового дня коммунальные службы проводят очистку от снега и наледи скатных кровель многоквартирных жилых домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. В общей сложности задействованы более 250 автоподъемников и 15 тысяч кровельщиков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Сотрудники коммунальной службы во время уборки снега в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 12:51Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Горслужбы Москвы продолжают ликвидацию последствий сильного снегопада
Отмечается, что службы Комплекса городского хозяйства продолжают уборку улиц, тротуаров, дворовых территорий и общественных пространства после сильного снегопада. Работает максимальное количество роторной и другой техники, средства малой механизации, бригады дворников.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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