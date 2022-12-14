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В США раскрыли мошенников, получивших сто миллионов долларов через Twitter

В США раскрыли мошенников, получивших сто миллионов долларов через Twitter - РИА Новости, 14.12.2022

В США раскрыли мошенников, получивших сто миллионов долларов через Twitter

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила 8 человек в создании мошеннической схемы для манипулирования акциями на 100 миллионов долларов с... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T18:29

2022-12-14T18:29

2022-12-14T18:44

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ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила 8 человек в создании мошеннической схемы для манипулирования акциями на 100 миллионов долларов с использованием социальных сетей Twitter и Discord, говорится в заявлении американского регулятора, опубликованного в среду.Согласно данным SEC, начиная с января 2020 года, участники преступного сообщества продвигали себя в соцсетях в качестве успешных трейдеров, собирая сотни тысяч подписчиков. Обвиняемые, предположительно, покупали акции определенных компаний и публично призывали свою многочисленную аудиторию следовать их примерам.После того, как растущий на эти ценные бумаги спрос приводил к повышению их стоимости, злоумышленники продавали акции с прибылью, таким образом, манипулируя рынком. Их аудитория, при этом, оставалась в неведении о совершенной продаже.Согласно списку обвиняемых, все они проживают в различных американских штатах, включая Техас, Калифорнию, Нью-Джерси и Флориду.

https://ria.ru/20221214/twitter-1838600728.html

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в мире, технологии, техас, калифорния, нью-джерси, twitter