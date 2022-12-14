18:29 14.12.2022 (обновлено: 18:44 14.12.2022)
В США раскрыли мошенников, получивших сто миллионов долларов через Twitter
Власти США раскрыли мошенническую схему заработка ста миллионов долларов через Twitter
Логотип социальной сети Twitter . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила 8 человек в создании мошеннической схемы для манипулирования акциями на 100 миллионов долларов с использованием социальных сетей Twitter и Discord, говорится в заявлении американского регулятора, опубликованного в среду.
"Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня выдвинула обвинения против восьми лиц в мошеннической схеме с ценными бумагами на 100 миллионов долларов, где они использовали медиа-платформы Twitter и Discord, чтобы манипулировать торгуемыми на бирже акциями", - говорится в документе.
Согласно данным SEC, начиная с января 2020 года, участники преступного сообщества продвигали себя в соцсетях в качестве успешных трейдеров, собирая сотни тысяч подписчиков. Обвиняемые, предположительно, покупали акции определенных компаний и публично призывали свою многочисленную аудиторию следовать их примерам.
После того, как растущий на эти ценные бумаги спрос приводил к повышению их стоимости, злоумышленники продавали акции с прибылью, таким образом, манипулируя рынком. Их аудитория, при этом, оставалась в неведении о совершенной продаже.
Согласно списку обвиняемых, все они проживают в различных американских штатах, включая Техас, Калифорнию, Нью-Джерси и Флориду.