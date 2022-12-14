Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли мошенников, получивших сто миллионов долларов через Twitter - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221214/moshenniki-1838696547.html
В США раскрыли мошенников, получивших сто миллионов долларов через Twitter
В США раскрыли мошенников, получивших сто миллионов долларов через Twitter - РИА Новости, 14.12.2022
В США раскрыли мошенников, получивших сто миллионов долларов через Twitter
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила 8 человек в создании мошеннической схемы для манипулирования акциями на 100 миллионов долларов с... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T18:29
2022-12-14T18:44
в мире
технологии
техас
калифорния
нью-джерси
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562446_0:55:1201:730_1920x0_80_0_0_4ad0dfe85d0055494f1ca1515d5a6a28.jpg
ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила 8 человек в создании мошеннической схемы для манипулирования акциями на 100 миллионов долларов с использованием социальных сетей Twitter и Discord, говорится в заявлении американского регулятора, опубликованного в среду.Согласно данным SEC, начиная с января 2020 года, участники преступного сообщества продвигали себя в соцсетях в качестве успешных трейдеров, собирая сотни тысяч подписчиков. Обвиняемые, предположительно, покупали акции определенных компаний и публично призывали свою многочисленную аудиторию следовать их примерам.После того, как растущий на эти ценные бумаги спрос приводил к повышению их стоимости, злоумышленники продавали акции с прибылью, таким образом, манипулируя рынком. Их аудитория, при этом, оставалась в неведении о совершенной продаже.Согласно списку обвиняемых, все они проживают в различных американских штатах, включая Техас, Калифорнию, Нью-Джерси и Флориду.
https://ria.ru/20221214/twitter-1838600728.html
техас
калифорния
нью-джерси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600562446_0:0:973:730_1920x0_80_0_0_ece2d1e532b82b90a29f84d48d7212f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, техас, калифорния, нью-джерси, twitter
В мире, Технологии, Техас, Калифорния, Нью-Джерси, Twitter
18:29 14.12.2022 (обновлено: 18:44 14.12.2022)
 
В США раскрыли мошенников, получивших сто миллионов долларов через Twitter

Власти США раскрыли мошенническую схему заработка ста миллионов долларов через Twitter

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип социальной сети Twitter . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 дек - РИА Новости. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила 8 человек в создании мошеннической схемы для манипулирования акциями на 100 миллионов долларов с использованием социальных сетей Twitter и Discord, говорится в заявлении американского регулятора, опубликованного в среду.
"Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня выдвинула обвинения против восьми лиц в мошеннической схеме с ценными бумагами на 100 миллионов долларов, где они использовали медиа-платформы Twitter и Discord, чтобы манипулировать торгуемыми на бирже акциями", - говорится в документе.
Согласно данным SEC, начиная с января 2020 года, участники преступного сообщества продвигали себя в соцсетях в качестве успешных трейдеров, собирая сотни тысяч подписчиков. Обвиняемые, предположительно, покупали акции определенных компаний и публично призывали свою многочисленную аудиторию следовать их примерам.
После того, как растущий на эти ценные бумаги спрос приводил к повышению их стоимости, злоумышленники продавали акции с прибылью, таким образом, манипулируя рынком. Их аудитория, при этом, оставалась в неведении о совершенной продаже.
Согласно списку обвиняемых, все они проживают в различных американских штатах, включая Техас, Калифорнию, Нью-Джерси и Флориду.
Бывший генеральный директор Twitter Джек Дорси - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 14:34
Экс-глава Twitter взял на себя ответственность за цензуру в соцсети
 
В миреТехнологииТехасКалифорнияНью-ДжерсиTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала