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Пять монгольских депутатов заявили о непричастности к "угольному делу" - РИА Новости, 14.12.2022
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Пять монгольских депутатов заявили о непричастности к "угольному делу"
Пять монгольских депутатов заявили о непричастности к "угольному делу" - РИА Новости, 14.12.2022
Пять монгольских депутатов заявили о непричастности к "угольному делу"
Пять членов парламента от Монгольской народной партии заявили, что не имеют никакого отношения к хищениям угля, из-за которых в стране продолжаются акции... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:04
2022-12-14T11:04
в мире
монголия
улан-батор
халтмаагийн баттулга
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пять членов парламента от Монгольской народной партии заявили, что не имеют никакого отношения к хищениям угля, из-за которых в стране продолжаются акции протеста, сообщает телеканал NTV medee.Ранее Антикоррупционный комитет Монголии сообщал, что экс-президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, семь депутатов и губернатор связаны с делом о хищении угля в Монголии. Всего в Монголии ведутся 22 расследования в связи с хищением угля, 15 человек арестованы, 10 задержаны.Как сообщает телеканал NTV medee, свою причастность к краже угля отрицают Шатарбалын Раднаасэд, Баагаагийн Баттомор, Цэдэвийн Сэргэлэн, Цогт-Очирын Анандбазар, Нанзадын Наранбаатар."Полагаю, что наши имена были озвучены в связи с тем, что ни я, ни мои коллеги не ходим в кабинеты руководства, не лебезим, не поддерживаем каких-либо людей из руководства. Это как в поговорке "Спокойного верблюда легко дразнить". По моим сведениям, наши имена были озвучены от партии, а не в ходе расследований прокуратуры и Антикоррупционного комитета", - сказал Шатарбалын Раднаасэд.Еще двое выступавших также отрицают обвинения. Член парламента Цогт-Очирын Анандбазар заявил, что они не причастны к этому делу. "Есть русская народная поговорка "Если разбудите спящего медведя, то ваш дом будет разрушен". Запомните ее. Вы его разбудили и поэтому лица, в действительности связанные с хищением угля, сами будут горевать", - сказал он.В свою очередь, депутат Баагаагийн Баттомор заявил, что за кражей угля стоят директора компании "Таван Толгой". Он уверен, что имена депутатов озвучили для того, чтобы успокоить протестующих.Акции с участием нескольких тысяч протестующих больше недели проходят перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов.
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монголия
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Акция протеста в Улан-Баторе
В Улан-Баторе продолжаются протесты. Минюст Монголии сообщил о первых задержаниях по "угольному делу", открытые слушания по теме назначены на 21 декабря.
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в мире, монголия, улан-батор, халтмаагийн баттулга
В мире, Монголия, Улан-Батор, Халтмаагийн Баттулга
11:04 14.12.2022
 
Пять монгольских депутатов заявили о непричастности к "угольному делу"

Пять депутатов от Монгольской народной партии заявили о непричастности к хищениям угля

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПротестующие перед зданием правительства на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе
Протестующие перед зданием правительства на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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Протестующие перед зданием правительства на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пять членов парламента от Монгольской народной партии заявили, что не имеют никакого отношения к хищениям угля, из-за которых в стране продолжаются акции протеста, сообщает телеканал NTV medee.
Ранее Антикоррупционный комитет Монголии сообщал, что экс-президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, семь депутатов и губернатор связаны с делом о хищении угля в Монголии. Всего в Монголии ведутся 22 расследования в связи с хищением угля, 15 человек арестованы, 10 задержаны.
Акция протеста в Улан-Баторе. Кадр видео очевидца
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Как сообщает телеканал NTV medee, свою причастность к краже угля отрицают Шатарбалын Раднаасэд, Баагаагийн Баттомор, Цэдэвийн Сэргэлэн, Цогт-Очирын Анандбазар, Нанзадын Наранбаатар.
"Полагаю, что наши имена были озвучены в связи с тем, что ни я, ни мои коллеги не ходим в кабинеты руководства, не лебезим, не поддерживаем каких-либо людей из руководства. Это как в поговорке "Спокойного верблюда легко дразнить". По моим сведениям, наши имена были озвучены от партии, а не в ходе расследований прокуратуры и Антикоррупционного комитета", - сказал Шатарбалын Раднаасэд.
Еще двое выступавших также отрицают обвинения. Член парламента Цогт-Очирын Анандбазар заявил, что они не причастны к этому делу. "Есть русская народная поговорка "Если разбудите спящего медведя, то ваш дом будет разрушен". Запомните ее. Вы его разбудили и поэтому лица, в действительности связанные с хищением угля, сами будут горевать", - сказал он.
В свою очередь, депутат Баагаагийн Баттомор заявил, что за кражей угля стоят директора компании "Таван Толгой". Он уверен, что имена депутатов озвучили для того, чтобы успокоить протестующих.
Акции с участием нескольких тысяч протестующих больше недели проходят перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о крупной краже угля. По разным данным монгольских СМИ, сумма хищений варьируется от 1,8 до 13 миллиардов долларов.
 
В миреМонголияУлан-БаторХалтмаагийн Баттулга
 
 
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