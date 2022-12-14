https://ria.ru/20221214/minzdrav-1838748683.html

Минздрав планирует вести регистр пациентов с инфекционными заболеваниями

Минздрав планирует вести регистр пациентов с инфекционными заболеваниями - РИА Новости, 14.12.2022

Минздрав планирует вести регистр пациентов с инфекционными заболеваниями

Минздрав России планирует вести федеральный регистр пациентов с инфекционными заболеваниями для персонифицированного учета граждан, в том числе больных с... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T23:48

2022-12-14T23:48

2022-12-14T23:48

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Минздрав России планирует вести федеральный регистр пациентов с инфекционными заболеваниями для персонифицированного учета граждан, в том числе больных с хроническими вирусными гепатитами, сообщила пресс-служба министерства.Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Проектом предусмотрено ведение Федерального регистра лиц с инфекционными заболеваниями – вертикально интегрированной медицинской информационной системы "Инфекционные заболевания" (ВИМИС) для персонифицированного учета граждан с инфекционными заболеваниями по отдельным нозологиям, в том числе пациентов с хроническими вирусными гепатитами", - говорится в сообщении.Проект направлен на повышение эффективности оказания медицинской помощи гражданам с инфекционными заболеваниями, уточнили в пресс-службе.Ведение регистра позволит обеспечить контроль за качеством и доступностью оказания медицинской помощи пациентам c инфекционными заболеваниями. Кроме того, с его помощью будет возможно проводить анализ соблюдения медицинскими организациями порядков и стандартов оказания медицинской помощи, а также применения клинических рекомендаций, отметили в Минздраве.Согласно проекту, система позволит формировать экстренные извещения о выявленных случаях инфекционных заболеваний с целью межведомственного взаимодействия уполномоченных органов для принятия управленческих решений и своевременной организации противоэпидемических мероприятий, подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20221214/gripp-1838643952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, здоровье - общество, россия