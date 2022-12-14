https://ria.ru/20221214/minfin-1838508677.html

Минфин предложил объединить ОМС и ДМС в одну систему к 2030 году

Минфин предложил объединить ОМС и ДМС в одну систему к 2030 году - РИА Новости, 14.12.2022

Минфин предложил объединить ОМС и ДМС в одну систему к 2030 году

Объединение обязательного и добровольного медицинского страхования в одну систему — одна из основных задач "Стратегии развития финансового рынка России до 2030... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T09:43

2022-12-14T09:43

2022-12-14T11:39

здоровье - общество

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Объединение обязательного и добровольного медицинского страхования в одну систему — одна из основных задач "Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года", подготовленной Минфином, презентация документа есть в распоряжении РИА Новости.Предлагается также усилить страховые принципы обязательного медстрахования.В сфере инвестиционного страхования жизни планируется вытеснить мисслелинг (продажа одного финансового продукта под видом другого) долевым страхованием жизни, предлагается развивать страхование жизни как инструмент долгосрочных сбережений.Кроме того, стратегия включает в себя развитие страхования критических заболеваний, гарантирование договоров страхования жизни.Минфин предлагает обратить внимание на экологические и общественные вызовы в страховой сфере. Согласно презентации, необходимо создание риск-офиса по стихийным бедствиям, развитие страхования экологических рисков, учет киберрисков.Как отметили во Всероссийском союзе страховщиков, авторы стратегии обсуждали новые подходы с участниками рынка.Там подчеркнули, что администрировать систему ДМС и ОМС должны страховые компании, которые будут контролировать качество медицинских услуг.

https://ria.ru/20221201/izmeneniya-1835438349.html

https://ria.ru/20221015/mgimo-1823793836.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, министерство финансов рф (минфин россии)