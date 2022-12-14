https://ria.ru/20221214/metro-1838662488.html

В Москве восстановили движение поездов на фиолетовой линии метро

В Москве восстановили движение поездов на фиолетовой линии метро - РИА Новости, 14.12.2022

В Москве восстановили движение поездов на фиолетовой линии метро

Движение поездов на северо-западном участке фиолетовой линии метро Москвы восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:04

2022-12-14T17:04

2022-12-14T17:04

происшествия

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Движение поездов на северо-западном участке фиолетовой линии метро Москвы восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее на Таганско-Краснопресненской линии не было движения поездов от "Октябрьского поля" до "Спартака" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, московский метрополитен