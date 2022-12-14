https://ria.ru/20221214/metro-1838662488.html
В Москве восстановили движение поездов на фиолетовой линии метро
В Москве восстановили движение поездов на фиолетовой линии метро - РИА Новости, 14.12.2022
В Москве восстановили движение поездов на фиолетовой линии метро
Движение поездов на северо-западном участке фиолетовой линии метро Москвы восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:04
2022-12-14T17:04
2022-12-14T17:04
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Движение поездов на северо-западном участке фиолетовой линии метро Москвы восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее на Таганско-Краснопресненской линии не было движения поездов от "Октябрьского поля" до "Спартака" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
В Москве восстановили движение поездов на фиолетовой линии метро
В Москве восстановили движение поездов на северо-западном участке фиолетовой линии метро