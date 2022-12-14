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В Москве восстановили движение поездов на фиолетовой линии метро - РИА Новости, 14.12.2022
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В Москве восстановили движение поездов на фиолетовой линии метро
В Москве восстановили движение поездов на фиолетовой линии метро - РИА Новости, 14.12.2022
В Москве восстановили движение поездов на фиолетовой линии метро
Движение поездов на северо-западном участке фиолетовой линии метро Москвы восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T17:04
2022-12-14T17:04
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Движение поездов на северо-западном участке фиолетовой линии метро Москвы восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Ранее на Таганско-Краснопресненской линии не было движения поездов от "Октябрьского поля" до "Спартака" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
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происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
17:04 14.12.2022
 
В Москве восстановили движение поездов на фиолетовой линии метро

В Москве восстановили движение поездов на северо-западном участке фиолетовой линии метро

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкИнформационная панель в поезде метро на Таганско-Краснопресненской линии
Информационная панель в поезде метро на Таганско-Краснопресненской линии - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Информационная панель в поезде метро на Таганско-Краснопресненской линии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Движение поездов на северо-западном участке фиолетовой линии метро Москвы восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее на Таганско-Краснопресненской линии не было движения поездов от "Октябрьского поля" до "Спартака" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
"Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
 
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