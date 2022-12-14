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В Москве прервали движение на фиолетовой линии метро - РИА Новости, 14.12.2022
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В Москве прервали движение на фиолетовой линии метро
В Москве прервали движение на фиолетовой линии метро - РИА Новости, 14.12.2022
В Москве прервали движение на фиолетовой линии метро
Движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро нет из-за человека на путях, сообщили в телеграм-канале столичного департамента... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:33
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москва
происшествия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро нет из-за человека на путях, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта."На Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от "Октябрьского Поля" до "Спартака" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.Ранее интервалы движения поездов были временно увеличены.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
16:33 14.12.2022 (обновлено: 16:35 14.12.2022)
 
В Москве прервали движение на фиолетовой линии метро

В Москве прервали движение на фиолетовой линии метро из-за человека на пути

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники полиции на платформе станции метро "Октябрьское поле"
Сотрудники полиции на платформе станции метро Октябрьское поле - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Сотрудники полиции на платформе станции метро "Октябрьское поле". Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро нет из-за человека на путях, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта.
"На Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от "Октябрьского Поля" до "Спартака" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
Ранее интервалы движения поездов были временно увеличены.
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