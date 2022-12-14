https://ria.ru/20221214/metro-1838648909.html
В Москве прервали движение на фиолетовой линии метро
В Москве прервали движение на фиолетовой линии метро - РИА Новости, 14.12.2022
В Москве прервали движение на фиолетовой линии метро
Движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро нет из-за человека на путях, сообщили в телеграм-канале столичного департамента... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:33
2022-12-14T16:33
2022-12-14T16:35
москва
происшествия
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро нет из-за человека на путях, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта."На Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от "Октябрьского Поля" до "Спартака" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.Ранее интервалы движения поездов были временно увеличены.
https://ria.ru/20220728/metro-1805560474.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
16:33 14.12.2022 (обновлено: 16:35 14.12.2022)
В Москве прервали движение на фиолетовой линии метро
В Москве прервали движение на фиолетовой линии метро из-за человека на пути