https://ria.ru/20221214/metro-1838648909.html

В Москве прервали движение на фиолетовой линии метро

В Москве прервали движение на фиолетовой линии метро - РИА Новости, 14.12.2022

В Москве прервали движение на фиолетовой линии метро

Движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро нет из-за человека на путях, сообщили в телеграм-канале столичного департамента... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:33

2022-12-14T16:33

2022-12-14T16:35

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/04/1757715616_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_89dfa9c354527a51c705a3fa5e6465bf.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро нет из-за человека на путях, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта."На Таганско-Краснопресненской линии нет движения поездов от "Октябрьского Поля" до "Спартака" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.Ранее интервалы движения поездов были временно увеличены.

https://ria.ru/20220728/metro-1805560474.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, происшествия