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Эксперимент по маркировке медизделий планируется продлить на полгода - РИА Новости, 14.12.2022
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Эксперимент по маркировке медизделий планируется продлить на полгода
Эксперимент по маркировке медизделий планируется продлить на полгода - РИА Новости, 14.12.2022
Эксперимент по маркировке медизделий планируется продлить на полгода
Эксперимент по маркировке медицинских изделий в России планируется продлить на полгода, до 31 августа 2023 года, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T18:58
2022-12-14T19:02
россия
экономика
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
правительство рф
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Эксперимент по маркировке медицинских изделий в России планируется продлить на полгода, до 31 августа 2023 года, сообщает пресс-служба кабмина."На заседании Госкомиссии было принято решение продлить эксперимент (по маркировке медицинских изделий - ред.) до 31 августа 2023 года. Соответствующие изменения будут подготовлены Минпромторгом России", - говорится в сообщении.Уточняется, что вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в среду провел заседание Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В нем приняли участие представители Минэкономразвития, Минфина, Минздрава, МВД, Роспотребнадзора, Росстандарта, Россельхознадзора, ФТС, Росздравнадзора, Росалкогольрегулирования, Росстата и Роскачества, а также других ведомств, компаний и главы 17 субъектов.В ходе заседания Мантуров обратил внимание на то, что маркировка позволила вывести из оборота 47 тысяч бракованных лекарств. "Отмечу эффективную работу системы цифровой маркировки... Также аналитику системы использует Росздравнадзор для контрольно-надзорной деятельности. За 10 месяцев были выявлены партии бракованных лекарств более чем на миллиард рублей. Изъято из оборота 47 тысяч упаковок, что в 7 раз больше аналогичного периода предыдущего года", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.
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россия, экономика, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), правительство рф
Россия, Экономика, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Правительство РФ
18:58 14.12.2022 (обновлено: 19:02 14.12.2022)
 
Эксперимент по маркировке медизделий планируется продлить на полгода

Эксперимент по маркировке медицинских изделий планируется продлить до 31 августа 2023 года

© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в медиабанкРазработка и производство наборов реагентов для диагностики инфекционных заболеваний
Разработка и производство наборов реагентов для диагностики инфекционных заболеваний - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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Разработка и производство наборов реагентов для диагностики инфекционных заболеваний. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Эксперимент по маркировке медицинских изделий в России планируется продлить на полгода, до 31 августа 2023 года, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании Госкомиссии было принято решение продлить эксперимент (по маркировке медицинских изделий - ред.) до 31 августа 2023 года. Соответствующие изменения будут подготовлены Минпромторгом России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в среду провел заседание Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В нем приняли участие представители Минэкономразвития, Минфина, Минздрава, МВД, Роспотребнадзора, Росстандарта, Россельхознадзора, ФТС, Росздравнадзора, Росалкогольрегулирования, Росстата и Роскачества, а также других ведомств, компаний и главы 17 субъектов.
В ходе заседания Мантуров обратил внимание на то, что маркировка позволила вывести из оборота 47 тысяч бракованных лекарств. "Отмечу эффективную работу системы цифровой маркировки... Также аналитику системы использует Росздравнадзор для контрольно-надзорной деятельности. За 10 месяцев были выявлены партии бракованных лекарств более чем на миллиард рублей. Изъято из оборота 47 тысяч упаковок, что в 7 раз больше аналогичного периода предыдущего года", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.
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РоссияЭкономикаДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Правительство РФ
 
 
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