https://ria.ru/20221214/markirovka-1838705309.html

Эксперимент по маркировке медизделий планируется продлить на полгода

Эксперимент по маркировке медизделий планируется продлить на полгода - РИА Новости, 14.12.2022

Эксперимент по маркировке медизделий планируется продлить на полгода

Эксперимент по маркировке медицинских изделий в России планируется продлить на полгода, до 31 августа 2023 года, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T18:58

2022-12-14T18:58

2022-12-14T19:02

россия

экономика

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

правительство рф

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Эксперимент по маркировке медицинских изделий в России планируется продлить на полгода, до 31 августа 2023 года, сообщает пресс-служба кабмина."На заседании Госкомиссии было принято решение продлить эксперимент (по маркировке медицинских изделий - ред.) до 31 августа 2023 года. Соответствующие изменения будут подготовлены Минпромторгом России", - говорится в сообщении.Уточняется, что вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в среду провел заседание Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В нем приняли участие представители Минэкономразвития, Минфина, Минздрава, МВД, Роспотребнадзора, Росстандарта, Россельхознадзора, ФТС, Росздравнадзора, Росалкогольрегулирования, Росстата и Роскачества, а также других ведомств, компаний и главы 17 субъектов.В ходе заседания Мантуров обратил внимание на то, что маркировка позволила вывести из оборота 47 тысяч бракованных лекарств. "Отмечу эффективную работу системы цифровой маркировки... Также аналитику системы использует Росздравнадзор для контрольно-надзорной деятельности. За 10 месяцев были выявлены партии бракованных лекарств более чем на миллиард рублей. Изъято из оборота 47 тысяч упаковок, что в 7 раз больше аналогичного периода предыдущего года", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

https://ria.ru/20221130/markirovka-1835408701.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), правительство рф