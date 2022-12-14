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Медведев назвал главу Латвии недопрезидентом марионеточного государства - РИА Новости, 14.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221214/latviya-1838654446.html
Медведев назвал главу Латвии недопрезидентом марионеточного государства
Медведев назвал главу Латвии недопрезидентом марионеточного государства - РИА Новости, 14.12.2022
Медведев назвал главу Латвии недопрезидентом марионеточного государства
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал главу Латвии Эгилса Левитса недопрезидентом и глупым человеком после предложения... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:45
2022-12-14T18:21
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
латвия
россия
эгилс левитс
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал главу Латвии Эгилса Левитса недопрезидентом и глупым человеком после предложения создать Рижский трибунал."Что тут можно сказать: чем ничтожнее страна и глупее ее лидер, тем выше амбиции. Какой-то недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства, не имеющего ни своей армии, ни экономики, собрался судить великую державу — постоянного члена Совбеза ООН, обладающую триадой стратегических ядерных сил", — отметил чиновник.Он призвал латвийского лидера представить, какие последствия его ждут, если "такая страна обидится на него лично". Накануне Нидерланды предложили разместить специальный трибунал по расследованию якобы имевших место российских преступлений на Украине на своей территории.Сегодня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что предложение о создании такого трибунала не нашло единой поддержки среди глав МИД стран ЕС на недавнем заседании в Брюсселе. После этого президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что международный трибунал по Украине можно было бы провести в Риге.
https://ria.ru/20221213/tribunal-1838428428.html
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дмитрий медведев, латвия, россия, эгилс левитс, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, еврокомиссия, евросоюз, жозеп боррель
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Латвия, Россия, Эгилс Левитс, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Еврокомиссия, Евросоюз, Жозеп Боррель
16:45 14.12.2022 (обновлено: 18:21 14.12.2022)
 
Медведев назвал главу Латвии недопрезидентом марионеточного государства

Медведев назвал главу Латвии Левитса недопрезидентом, собравшимся судить великую державу

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкЗампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал главу Латвии Эгилса Левитса недопрезидентом и глупым человеком после предложения создать Рижский трибунал.
"Что тут можно сказать: чем ничтожнее страна и глупее ее лидер, тем выше амбиции. Какой-то недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства, не имеющего ни своей армии, ни экономики, собрался судить великую державу — постоянного члена Совбеза ООН, обладающую триадой стратегических ядерных сил", — отметил чиновник.
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 18:27
Слуцкий прокомментировал идею разместить в Нидерландах трибунал по Украине
Он призвал латвийского лидера представить, какие последствия его ждут, если "такая страна обидится на него лично".
"А лучше пусть спросит своих граждан, хотят ли они конфронтации с Россией еще и по этому поводу", — подытожил Медведев.
Накануне Нидерланды предложили разместить специальный трибунал по расследованию якобы имевших место российских преступлений на Украине на своей территории.
Сегодня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что предложение о создании такого трибунала не нашло единой поддержки среди глав МИД стран ЕС на недавнем заседании в Брюсселе. После этого президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что международный трибунал по Украине можно было бы провести в Риге.
Глава крымского парламента Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 08:13Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевЛатвияРоссияЭгилс ЛевитсВ миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРЕврокомиссияЕвросоюзЖозеп Боррель
 
 
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