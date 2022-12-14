https://ria.ru/20221214/latviya-1838654446.html

Медведев назвал главу Латвии недопрезидентом марионеточного государства

Медведев назвал главу Латвии недопрезидентом марионеточного государства - РИА Новости, 14.12.2022

Медведев назвал главу Латвии недопрезидентом марионеточного государства

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал главу Латвии Эгилса Левитса недопрезидентом и глупым человеком после предложения... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T16:45

2022-12-14T16:45

2022-12-14T18:21

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал главу Латвии Эгилса Левитса недопрезидентом и глупым человеком после предложения создать Рижский трибунал."Что тут можно сказать: чем ничтожнее страна и глупее ее лидер, тем выше амбиции. Какой-то недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства, не имеющего ни своей армии, ни экономики, собрался судить великую державу — постоянного члена Совбеза ООН, обладающую триадой стратегических ядерных сил", — отметил чиновник.Он призвал латвийского лидера представить, какие последствия его ждут, если "такая страна обидится на него лично". Накануне Нидерланды предложили разместить специальный трибунал по расследованию якобы имевших место российских преступлений на Украине на своей территории.Сегодня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что предложение о создании такого трибунала не нашло единой поддержки среди глав МИД стран ЕС на недавнем заседании в Брюсселе. После этого президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что международный трибунал по Украине можно было бы провести в Риге.

https://ria.ru/20221213/tribunal-1838428428.html

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Кирилл Волков

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