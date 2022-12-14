https://ria.ru/20221214/latviya-1838654446.html
Медведев назвал главу Латвии недопрезидентом марионеточного государства
Медведев назвал главу Латвии недопрезидентом марионеточного государства - РИА Новости, 14.12.2022
Медведев назвал главу Латвии недопрезидентом марионеточного государства
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал главу Латвии Эгилса Левитса недопрезидентом и глупым человеком после предложения... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:45
2022-12-14T16:45
2022-12-14T18:21
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
латвия
россия
эгилс левитс
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832482469_0:279:2960:1944_1920x0_80_0_0_8de042bdf661aeda922f06c09622ee9e.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал главу Латвии Эгилса Левитса недопрезидентом и глупым человеком после предложения создать Рижский трибунал."Что тут можно сказать: чем ничтожнее страна и глупее ее лидер, тем выше амбиции. Какой-то недопрезидент марионеточного маленького соседнего государства, не имеющего ни своей армии, ни экономики, собрался судить великую державу — постоянного члена Совбеза ООН, обладающую триадой стратегических ядерных сил", — отметил чиновник.Он призвал латвийского лидера представить, какие последствия его ждут, если "такая страна обидится на него лично". Накануне Нидерланды предложили разместить специальный трибунал по расследованию якобы имевших место российских преступлений на Украине на своей территории.Сегодня глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что предложение о создании такого трибунала не нашло единой поддержки среди глав МИД стран ЕС на недавнем заседании в Брюсселе. После этого президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что международный трибунал по Украине можно было бы провести в Риге.
https://ria.ru/20221213/tribunal-1838428428.html
https://ria.ru/20221213/tribunal-1838224514.html
латвия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832482469_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_5437d2272b5e2f636d015d2a752a8c54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, латвия, россия, эгилс левитс, в мире, украина, ситуация в днр и лнр, еврокомиссия, евросоюз, жозеп боррель
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Латвия, Россия, Эгилс Левитс, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, Еврокомиссия, Евросоюз, Жозеп Боррель
16:45 14.12.2022 (обновлено: 18:21 14.12.2022)
Медведев назвал главу Латвии недопрезидентом марионеточного государства
Медведев назвал главу Латвии Левитса недопрезидентом, собравшимся судить великую державу