https://ria.ru/20221214/kuzbass-1838574521.html

В Кузбассе детей ВИЧ-положительных матерей обеспечат молочными смесями

В Кузбассе детей ВИЧ-положительных матерей обеспечат молочными смесями - РИА Новости, 14.12.2022

В Кузбассе детей ВИЧ-положительных матерей обеспечат молочными смесями

Депутаты Парламента Кузбасса на заседании в среду приняли региональный Закон "О мере социальной поддержки детей первого года жизни, рожденных... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:19

2022-12-14T13:19

2022-12-14T13:19

кемеровская область

дети

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КЕМЕРОВО, 14 дек – РИА Новости. Депутаты Парламента Кузбасса на заседании в среду приняли региональный Закон "О мере социальной поддержки детей первого года жизни, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами", сообщает пресс-служба Парламента Кузбасса.Законопроект разрабатывался Минздравом Кузбасса в целях профилактики распространения ВИЧ-инфекции в Кузбассе.Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина рассказала, что в среднем в регионе ВИЧ-инфицированные женщины ежегодно рожают 650 детей. По информации Всемирной организации здравоохранения, вероятность передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку через грудное молоко составляет 15-30%, поэтому одна из эпидемиологических мер - это запрет на грудное вскармливание детей первого года жизни. Елена Зеленина подчеркнула, что рожденные ВИЧ-инфицированными матерями дети должны получать заменители грудного молока. В связи с этим в регионе установлена новая мера соцподдержки в виде обеспечения детей до года, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, заменителями грудного молока с учетом их суточных потребностей.Реализация закона будет способствовать профилактике ВИЧ-инфекции среди детей в возрасте до 15 лет и позволит сократить затраты на лечение.На сорок втором заседании Парламента Кузбасса депутаты также внесли изменения в региональный Закон "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних". Так, с 1 января 2023 года на 5% увеличатся ежемесячные вознаграждения приемным родителям и пособия, которые согласно семейному кодексу каждый месяц получают дети. Сейчас в регионе 2 759 приемных родителей и около 11 600 детей, находящихся под опекой или попечительством.

https://ria.ru/20221201/zhile-1835577632.html

кемеровская область

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кемеровская область, дети