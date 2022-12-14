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В Кузбассе детей ВИЧ-положительных матерей обеспечат молочными смесями
В Кузбассе детей ВИЧ-положительных матерей обеспечат молочными смесями - РИА Новости, 14.12.2022
В Кузбассе детей ВИЧ-положительных матерей обеспечат молочными смесями
Депутаты Парламента Кузбасса на заседании в среду приняли региональный Закон "О мере социальной поддержки детей первого года жизни, рожденных... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T13:19
2022-12-14T13:19
2022-12-14T13:19
кемеровская область
дети
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КЕМЕРОВО, 14 дек – РИА Новости. Депутаты Парламента Кузбасса на заседании в среду приняли региональный Закон "О мере социальной поддержки детей первого года жизни, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами", сообщает пресс-служба Парламента Кузбасса.Законопроект разрабатывался Минздравом Кузбасса в целях профилактики распространения ВИЧ-инфекции в Кузбассе.Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина рассказала, что в среднем в регионе ВИЧ-инфицированные женщины ежегодно рожают 650 детей. По информации Всемирной организации здравоохранения, вероятность передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку через грудное молоко составляет 15-30%, поэтому одна из эпидемиологических мер - это запрет на грудное вскармливание детей первого года жизни. Елена Зеленина подчеркнула, что рожденные ВИЧ-инфицированными матерями дети должны получать заменители грудного молока. В связи с этим в регионе установлена новая мера соцподдержки в виде обеспечения детей до года, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, заменителями грудного молока с учетом их суточных потребностей.Реализация закона будет способствовать профилактике ВИЧ-инфекции среди детей в возрасте до 15 лет и позволит сократить затраты на лечение.На сорок втором заседании Парламента Кузбасса депутаты также внесли изменения в региональный Закон "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних". Так, с 1 января 2023 года на 5% увеличатся ежемесячные вознаграждения приемным родителям и пособия, которые согласно семейному кодексу каждый месяц получают дети. Сейчас в регионе 2 759 приемных родителей и около 11 600 детей, находящихся под опекой или попечительством.
https://ria.ru/20221201/zhile-1835577632.html
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемеровская область, дети
Кемеровская область, Дети
КЕМЕРОВО, 14 дек – РИА Новости. Депутаты Парламента Кузбасса на заседании в среду приняли региональный Закон "О мере социальной поддержки детей первого года жизни, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами", сообщает пресс-служба Парламента Кузбасса.
Законопроект разрабатывался Минздравом Кузбасса в целях профилактики распространения ВИЧ-инфекции в Кузбассе.
Первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина рассказала, что в среднем в регионе ВИЧ-инфицированные женщины ежегодно рожают 650 детей. По информации Всемирной организации здравоохранения, вероятность передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку через грудное молоко составляет 15-30%, поэтому одна из эпидемиологических мер - это запрет на грудное вскармливание детей первого года жизни. Елена Зеленина подчеркнула, что рожденные ВИЧ-инфицированными матерями дети должны получать заменители грудного молока. В связи с этим в регионе установлена новая мера соцподдержки в виде обеспечения детей до года, рожденных ВИЧ-инфицированными женщинами, заменителями грудного молока с учетом их суточных потребностей.
Реализация закона будет способствовать профилактике ВИЧ
-инфекции среди детей в возрасте до 15 лет и позволит сократить затраты на лечение.
На сорок втором заседании Парламента Кузбасса депутаты также внесли изменения в региональный Закон "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних". Так, с 1 января 2023 года на 5% увеличатся ежемесячные вознаграждения приемным родителям и пособия, которые согласно семейному кодексу каждый месяц получают дети. Сейчас в регионе 2 759 приемных родителей и около 11 600 детей, находящихся под опекой или попечительством.