https://ria.ru/20221214/kuzbass-1838511971.html

Аграрии Кузбасса получили более 280 миллиона рублей субсидий в 2022 году

Аграрии Кузбасса получили более 280 миллиона рублей субсидий в 2022 году - РИА Новости, 14.12.2022

Аграрии Кузбасса получили более 280 миллиона рублей субсидий в 2022 году

Аграрии Кузбасса получили более 280 миллионов рублей субсидий в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T10:16

2022-12-14T10:16

2022-12-14T10:16

экономика

сергей цивилев

россия

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 14 дек – РИА Новости. Аграрии Кузбасса получили более 280 миллионов рублей субсидий в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства региона."Из федерального бюджета финансовая поддержка в размере 226 миллионов рублей выделена 251 региональному производителю зерна. Еще 55 миллионов рублей получили 34 кузбасских производителя масличных культур — рапса и сои", – говорится в сообщении.Уточняется, что в этом сезоне субсидию на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур аграрии региона получили в два этапа. В рамках первого этапа 216 сельхозпроизводителям была оказана поддержка на сумму 127 миллионов рублей. Позже правительством РФ было принято решение о выделении дополнительных средств по этому направлению, 99 миллионов рублей получили еще 35 производителей зерна в регионе."Производство сельскохозяйственных культур требует больших затрат — аграрии направляют денежные средства на покупку семян, удобрений, средств защиты растений, обеспечение работы техники. Субсидии позволяют им компенсировать часть затрат и сократить рост цен на продукцию для жителей Кузбасса. За счет субсидий аграрии смогут больше вложить больше средств в модернизацию производства, повышение заработной платы работников, обеспечивая развитие отрасли и улучшение качества жизни тружеников", — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.Отмечается, что федеральная субсидия, направленная на стимулирование увеличения производства масличных культур, выдается в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК в Кузбассе" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".По условиям программы претенденты должны подтвердить наличие посевных площадей, занятых зерновыми культурами, фактические затраты на их производство и реализацию, а также факт реализации. Субсидия возмещает до 50% затрат, сложившихся в результате производства и продажи зерновых культур.Получить субсидии могут аграрии, которые обеспечили прирост объема производства масличных культур по отношению к среднему показателю валового сбора масличных за последние пять лет.По итогам полевого сезона 2022 года Кузбасс обновил исторический рекорд объема производства зерновых — урожай зерна составил 1 миллион 789,9 тысячи тонн (1966 год — 1 миллион 737,9 тысячи тонн, 2021 год — 1 миллион 550,8 тысячи тонн). Средняя урожайность зерновых составила 29,1 ц/га. По итогам 2022 года собрано 305,9 тысячи тонн маслосемян (2021 год — 215,3 тысячи тонн), в том числе рапса — 278,3 тысячи тонн (2021 год — 188,1 тысячи тонн).По данным управления Россельхознадзора из Кузбасса в текущем году было отгружено на экспорт 17,7 тысячи тонн рапса; 0,7 тысячи тонн сои; 0,1 тысячи тонн льна. Кузбасские масличные культуры пользуются спросом в Белоруссии и Казахстане.

https://ria.ru/20221019/zerno-1825127396.html

https://ria.ru/20221213/les-1838274493.html

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экономика, сергей цивилев, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), кемеровская область