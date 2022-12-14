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Официальный курс доллара на четверг вырос до 63,36 рубля
Официальный курс доллара на четверг вырос до 63,36 рубля - РИА Новости, 14.12.2022
Официальный курс доллара на четверг вырос до 63,36 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 14,7 копейки - до 63,3590 рубля, курс юаня - на 7,133 копейки, до 9,1086 рубля, курс... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T16:22
2022-12-14T16:22
2022-12-14T16:22
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 14,7 копейки - до 63,3590 рубля, курс юаня - на 7,133 копейки, до 9,1086 рубля, курс евро - на 74,61 копейки, до 67,4478 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на четверг вырос до 63,36 рубля
Официальный курс доллара на четверг составил 63,36 рубля, евро — 67,45 рубля