Рейтинг@Mail.ru
Мобилизованные и добровольцы Кубани смогут получить бесплатную юрпомощь - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20221214/kuban-1838530011.html
Мобилизованные и добровольцы Кубани смогут получить бесплатную юрпомощь
Мобилизованные и добровольцы Кубани смогут получить бесплатную юрпомощь - РИА Новости, 14.12.2022
Мобилизованные и добровольцы Кубани смогут получить бесплатную юрпомощь
Мобилизованные и добровольцы Кубани смогут получить бесплатную юрпомощь, соответствующее решение принято на сессии Законодательного собрания края, сообщила... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:26
2022-12-14T11:27
краснодарский край
юристы
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838533481_0:11:1275:728_1920x0_80_0_0_66126d0b0a6839e5ceb49b53f368d489.jpg
КРАСНОДАР, 14 дек – РИА Новости. Мобилизованные и добровольцы Кубани смогут получить бесплатную юрпомощь, соответствующее решение принято на сессии Законодательного собрания края, сообщила пресс-служба регионального парламента.Уточняется, что депутаты внесли изменения в закон "О юридической помощи на территории Краснодарского края".По словам директора правового департамента администрации края Александра Дикарева, предлагаемые поправки, в частности, направлены на расширение категорий граждан, которым может быть предоставлена бесплатная юридическая помощь."Таким образом, согласно изменениям, на бесплатную помощь юристов могут рассчитывать граждане, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы или контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, принимающие или принимавшие участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.В заксобрании добавили, что на помощь юристов могут рассчитывать также родители, супруг или супруга, дети мобилизованных и добровольцев, а также граждане, вынужденно покинувшие территорию ЛНР, ДНР, Херсонской области, Запорожской области или Украины после 18 февраля 2022 года."Изменениями, вносимыми в статью 5 закона, для новых категорий граждан устанавливаются документы, подтверждающие их право на получение бесплатной юридической помощи, а также упрощается процедура представления документов при личном обращении", - добавили в ЗСК.Как заявил спикер парламента Юрий Бурлачко, принятие закона направлено на максимальное облегчение процедуры получения предусмотренной законом помощи участникам СВО и членам их семей, а также вынужденно покинувшим зону боевых действий.
https://ria.ru/20221213/medpomosch-1838459184.html
https://ria.ru/20221130/kondratev-1835208276.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838533481_142:0:1275:850_1920x0_80_0_0_ec08dffd816b8cddc8978060947a331f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юристы, донецкая народная республика
Краснодарский край, Юристы, Донецкая Народная Республика
11:26 14.12.2022 (обновлено: 11:27 14.12.2022)
 

Мобилизованные и добровольцы Кубани смогут получить бесплатную юрпомощь

© Фото : Законодательное Собрание Краснодарского краяПо решению сессии ЗСК бесплатную юрпомощь получат мобилизованные и добровольцы
По решению сессии ЗСК бесплатную юрпомощь получат мобилизованные и добровольцы - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : Законодательное Собрание Краснодарского края
По решению сессии ЗСК бесплатную юрпомощь получат мобилизованные и добровольцы
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 14 дек – РИА Новости. Мобилизованные и добровольцы Кубани смогут получить бесплатную юрпомощь, соответствующее решение принято на сессии Законодательного собрания края, сообщила пресс-служба регионального парламента.
Уточняется, что депутаты внесли изменения в закон "О юридической помощи на территории Краснодарского края".
Прохожие на одной из улиц в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 13.12.2022
13 декабря, 21:08Краснодарский край
На Кубани приняли программу госгарантий бесплатной медпомощи до 2025 года
По словам директора правового департамента администрации края Александра Дикарева, предлагаемые поправки, в частности, направлены на расширение категорий граждан, которым может быть предоставлена бесплатная юридическая помощь.
"Таким образом, согласно изменениям, на бесплатную помощь юристов могут рассчитывать граждане, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы или контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, принимающие или принимавшие участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.
В заксобрании добавили, что на помощь юристов могут рассчитывать также родители, супруг или супруга, дети мобилизованных и добровольцев, а также граждане, вынужденно покинувшие территорию ЛНР, ДНР, Херсонской области, Запорожской области или Украины после 18 февраля 2022 года.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 11:05Краснодарский край
Кондратьев: Кубань приняла почти 15 тысяч жителей из новых регионов РФ
"Изменениями, вносимыми в статью 5 закона, для новых категорий граждан устанавливаются документы, подтверждающие их право на получение бесплатной юридической помощи, а также упрощается процедура представления документов при личном обращении", - добавили в ЗСК.
Как заявил спикер парламента Юрий Бурлачко, принятие закона направлено на максимальное облегчение процедуры получения предусмотренной законом помощи участникам СВО и членам их семей, а также вынужденно покинувшим зону боевых действий.
"Мы расширяем перечень категорий граждан, которые могут получить на безвозмездной основе правовую помощь по вопросам полагающихся им мер социальной поддержки. Безусловно, права и законные интересы участников СВО и членов их семей должны быть надежно защищены. То же касается и тех, кто вынужденно покинул зону боевых действий. Начинать жизнь на новом месте всегда непросто", - пояснил председатель ЗСК.
 
Краснодарский крайЮристыДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала