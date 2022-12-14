https://ria.ru/20221214/kuban-1838530011.html
Мобилизованные и добровольцы Кубани смогут получить бесплатную юрпомощь
Мобилизованные и добровольцы Кубани смогут получить бесплатную юрпомощь - РИА Новости, 14.12.2022
Мобилизованные и добровольцы Кубани смогут получить бесплатную юрпомощь
Мобилизованные и добровольцы Кубани смогут получить бесплатную юрпомощь, соответствующее решение принято на сессии Законодательного собрания края, сообщила... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T11:26
2022-12-14T11:26
2022-12-14T11:27
краснодарский край
юристы
донецкая народная республика
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КРАСНОДАР, 14 дек – РИА Новости. Мобилизованные и добровольцы Кубани смогут получить бесплатную юрпомощь, соответствующее решение принято на сессии Законодательного собрания края, сообщила пресс-служба регионального парламента.Уточняется, что депутаты внесли изменения в закон "О юридической помощи на территории Краснодарского края".По словам директора правового департамента администрации края Александра Дикарева, предлагаемые поправки, в частности, направлены на расширение категорий граждан, которым может быть предоставлена бесплатная юридическая помощь."Таким образом, согласно изменениям, на бесплатную помощь юристов могут рассчитывать граждане, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы или контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, принимающие или принимавшие участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.В заксобрании добавили, что на помощь юристов могут рассчитывать также родители, супруг или супруга, дети мобилизованных и добровольцев, а также граждане, вынужденно покинувшие территорию ЛНР, ДНР, Херсонской области, Запорожской области или Украины после 18 февраля 2022 года."Изменениями, вносимыми в статью 5 закона, для новых категорий граждан устанавливаются документы, подтверждающие их право на получение бесплатной юридической помощи, а также упрощается процедура представления документов при личном обращении", - добавили в ЗСК.Как заявил спикер парламента Юрий Бурлачко, принятие закона направлено на максимальное облегчение процедуры получения предусмотренной законом помощи участникам СВО и членам их семей, а также вынужденно покинувшим зону боевых действий.
https://ria.ru/20221213/medpomosch-1838459184.html
https://ria.ru/20221130/kondratev-1835208276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юристы, донецкая народная республика
Краснодарский край, Юристы, Донецкая Народная Республика
КРАСНОДАР, 14 дек – РИА Новости. Мобилизованные и добровольцы Кубани смогут получить бесплатную юрпомощь, соответствующее решение принято на сессии Законодательного собрания края, сообщила пресс-служба регионального парламента.
Уточняется, что депутаты внесли изменения в закон "О юридической помощи на территории Краснодарского края".
По словам директора правового департамента администрации края Александра Дикарева, предлагаемые поправки, в частности, направлены на расширение категорий граждан, которым может быть предоставлена бесплатная юридическая помощь.
"Таким образом, согласно изменениям, на бесплатную помощь юристов могут рассчитывать граждане, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ
, граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы или контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, принимающие или принимавшие участие в специальной военной операции на территориях Украины
, Донецкой Народной Республики
и Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.
В заксобрании добавили, что на помощь юристов могут рассчитывать также родители, супруг или супруга, дети мобилизованных и добровольцев, а также граждане, вынужденно покинувшие территорию ЛНР
, ДНР, Херсонской области
, Запорожской области
или Украины после 18 февраля 2022 года.
"Изменениями, вносимыми в статью 5 закона, для новых категорий граждан устанавливаются документы, подтверждающие их право на получение бесплатной юридической помощи, а также упрощается процедура представления документов при личном обращении", - добавили в ЗСК.
Как заявил спикер парламента Юрий Бурлачко, принятие закона направлено на максимальное облегчение процедуры получения предусмотренной законом помощи участникам СВО и членам их семей, а также вынужденно покинувшим зону боевых действий.
"Мы расширяем перечень категорий граждан, которые могут получить на безвозмездной основе правовую помощь по вопросам полагающихся им мер социальной поддержки. Безусловно, права и законные интересы участников СВО и членов их семей должны быть надежно защищены. То же касается и тех, кто вынужденно покинул зону боевых действий. Начинать жизнь на новом месте всегда непросто", - пояснил председатель ЗСК.