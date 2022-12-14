https://ria.ru/20221214/kuban-1838530011.html

Мобилизованные и добровольцы Кубани смогут получить бесплатную юрпомощь

Мобилизованные и добровольцы Кубани смогут получить бесплатную юрпомощь - РИА Новости, 14.12.2022

Мобилизованные и добровольцы Кубани смогут получить бесплатную юрпомощь

Мобилизованные и добровольцы Кубани смогут получить бесплатную юрпомощь, соответствующее решение принято на сессии Законодательного собрания края, сообщила... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T11:26

2022-12-14T11:26

2022-12-14T11:27

краснодарский край

юристы

донецкая народная республика

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КРАСНОДАР, 14 дек – РИА Новости. Мобилизованные и добровольцы Кубани смогут получить бесплатную юрпомощь, соответствующее решение принято на сессии Законодательного собрания края, сообщила пресс-служба регионального парламента.Уточняется, что депутаты внесли изменения в закон "О юридической помощи на территории Краснодарского края".По словам директора правового департамента администрации края Александра Дикарева, предлагаемые поправки, в частности, направлены на расширение категорий граждан, которым может быть предоставлена бесплатная юридическая помощь."Таким образом, согласно изменениям, на бесплатную помощь юристов могут рассчитывать граждане, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы или контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ, принимающие или принимавшие участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.В заксобрании добавили, что на помощь юристов могут рассчитывать также родители, супруг или супруга, дети мобилизованных и добровольцев, а также граждане, вынужденно покинувшие территорию ЛНР, ДНР, Херсонской области, Запорожской области или Украины после 18 февраля 2022 года."Изменениями, вносимыми в статью 5 закона, для новых категорий граждан устанавливаются документы, подтверждающие их право на получение бесплатной юридической помощи, а также упрощается процедура представления документов при личном обращении", - добавили в ЗСК.Как заявил спикер парламента Юрий Бурлачко, принятие закона направлено на максимальное облегчение процедуры получения предусмотренной законом помощи участникам СВО и членам их семей, а также вынужденно покинувшим зону боевых действий.

https://ria.ru/20221213/medpomosch-1838459184.html

https://ria.ru/20221130/kondratev-1835208276.html

донецкая народная республика

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

юристы, донецкая народная республика