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Дорожный фонд Кубани в 2023 году составит более 45 миллиардов рублей - РИА Новости, 14.12.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20221214/kuban-1838481120.html
Дорожный фонд Кубани в 2023 году составит более 45 миллиардов рублей
Дорожный фонд Кубани в 2023 году составит более 45 миллиардов рублей - РИА Новости, 14.12.2022
Дорожный фонд Кубани в 2023 году составит более 45 миллиардов рублей
Дорожный фонд Краснодарского края в 2023 году составит более 45 миллиардов рублей, средства будут направлены на строительство, ремонт и реконструкцию 560... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T01:24
2022-12-14T01:25
краснодарский край
общество
вениамин кондратьев
краснодарский край
краснодар
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КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Дорожный фонд Краснодарского края в 2023 году составит более 45 миллиардов рублей, средства будут направлены на строительство, ремонт и реконструкцию 560 километров дорог, сообщает администрация региона.Отмечается, что об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев по итогам шестой сессии Законодательного собрания Кубани."В 2023 году дорожный фонд Краснодарского края составит более 45 миллиардов рублей. Ежегодно мы ремонтируем сотни километров дорог по всему региону, возводим и обновляем мосты, наземные пешеходные переходы, тротуары, проводим уличное освещение. Приводим в порядок улицы наших муниципалитетов и краевые трассы. Приоритет отдаем участкам, ведущим к социальным объектам – школам, больницам, детским садам", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.Уточняется, что в 2023 году средства дорожного фонда будут направлены на строительство, ремонт и реконструкцию 560 километров дорог. Более 3 миллиардов рублей – на возведение новых трамвайных веток в Краснодаре и закупку трамвайных вагонов.Как добавили краевые власти, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2023 году на Кубани приведут в порядок 141 участок общей протяженностью более 155 километров в Краснодарской, Новороссийской и Сочинской агломерациях. Помимо этого, будет продолжено строительство Яблоновского моста и трассы Краснодар-Ейск, а также - ремонт краевых дорог.
https://ria.ru/20221214/kuban-1838476512.html
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общество, вениамин кондратьев, краснодарский край, краснодар
Краснодарский край, Общество, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Краснодар
01:24 14.12.2022 (обновлено: 01:25 14.12.2022)
 
Дорожный фонд Кубани в 2023 году составит более 45 миллиардов рублей

Дорожный фонд Краснодарского края в 2023 году составит более 45 миллиардов рублей

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкАвтомобиль едет по дороге
Автомобиль едет по дороге - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Дорожный фонд Краснодарского края в 2023 году составит более 45 миллиардов рублей, средства будут направлены на строительство, ремонт и реконструкцию 560 километров дорог, сообщает администрация региона.
Отмечается, что об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев по итогам шестой сессии Законодательного собрания Кубани.
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"В 2023 году дорожный фонд Краснодарского края составит более 45 миллиардов рублей. Ежегодно мы ремонтируем сотни километров дорог по всему региону, возводим и обновляем мосты, наземные пешеходные переходы, тротуары, проводим уличное освещение. Приводим в порядок улицы наших муниципалитетов и краевые трассы. Приоритет отдаем участкам, ведущим к социальным объектам – школам, больницам, детским садам", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Уточняется, что в 2023 году средства дорожного фонда будут направлены на строительство, ремонт и реконструкцию 560 километров дорог. Более 3 миллиардов рублей – на возведение новых трамвайных веток в Краснодаре и закупку трамвайных вагонов.
Как добавили краевые власти, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2023 году на Кубани приведут в порядок 141 участок общей протяженностью более 155 километров в Краснодарской, Новороссийской и Сочинской агломерациях. Помимо этого, будет продолжено строительство Яблоновского моста и трассы Краснодар-Ейск, а также - ремонт краевых дорог.
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