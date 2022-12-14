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На Кубани откроют 20 школ и 23 детсада в 2023 году - РИА Новости, 14.12.2022
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Краснодарский край
https://ria.ru/20221214/kuban-1838477983.html
На Кубани откроют 20 школ и 23 детсада в 2023 году
На Кубани откроют 20 школ и 23 детсада в 2023 году - РИА Новости, 14.12.2022
На Кубани откроют 20 школ и 23 детсада в 2023 году
Краснодарский край планирует в следующем году открыть 20 школ и 23 детсада, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе выступления на шестой сессии... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T00:38
2022-12-14T00:38
краснодарский край
общество
вениамин кондратьев
краснодарский край
анапа
кущевский район
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КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Краснодарский край планирует в следующем году открыть 20 школ и 23 детсада, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе выступления на шестой сессии Законодательного собрания края."В 2023 году на проектирование и строительство школ и детских садов предусмотрели 24,2 миллиарда рублей. В следующем году откроем еще 20 школ и 23 детских сада. Мы набрали рекордные темпы по строительству социальных объектов. Еще пять лет назад в такой результат никто бы не поверил", – сказал Кондратьев. Его слова приводятся в сообщении администрации региона.Уточняется, что всего в 2023 году на строительство и реконструкцию соцобъектов и инженерной инфраструктуры в Краснодарском крае направят 122,3 миллиарда рублей - в 1,7 раза больше, чем в 2022 году.По данным краевых властей, сейчас на Кубани строится более 50 общеобразовательных и дошкольных учреждений. В 2022 году в регионе открыли 11 школ. Накануне завершили стройку в Анапе, еще 4 школы планируют сдать до конца текущего года – по одной в Динском и Кущевском районах, две в Новороссийске.
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краснодарский край
анапа
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общество, вениамин кондратьев, краснодарский край, анапа, кущевский район
Краснодарский край, Общество, Вениамин Кондратьев, Краснодарский край, Анапа, Кущевский район
00:38 14.12.2022
 
На Кубани откроют 20 школ и 23 детсада в 2023 году

Кондратьев: в Краснодарском крае откроют 20 школ и 23 детсада в 2023 году

© РИА Новости / Григорий СысоевШкольнники за компьтерами
Школьнники за компьтерами - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Школьнники за компьтерами. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Краснодарский край планирует в следующем году открыть 20 школ и 23 детсада, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе выступления на шестой сессии Законодательного собрания края.
"В 2023 году на проектирование и строительство школ и детских садов предусмотрели 24,2 миллиарда рублей. В следующем году откроем еще 20 школ и 23 детских сада. Мы набрали рекордные темпы по строительству социальных объектов. Еще пять лет назад в такой результат никто бы не поверил", – сказал Кондратьев. Его слова приводятся в сообщении администрации региона.
Уточняется, что всего в 2023 году на строительство и реконструкцию соцобъектов и инженерной инфраструктуры в Краснодарском крае направят 122,3 миллиарда рублей - в 1,7 раза больше, чем в 2022 году.
По данным краевых властей, сейчас на Кубани строится более 50 общеобразовательных и дошкольных учреждений. В 2022 году в регионе открыли 11 школ. Накануне завершили стройку в Анапе, еще 4 школы планируют сдать до конца текущего года – по одной в Динском и Кущевском районах, две в Новороссийске.
Зерна озимой пшеницы в Усть-Лабинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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Краснодарский крайОбществоВениамин КондратьевКраснодарский крайАнапаКущевский район
 
 
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