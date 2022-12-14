https://ria.ru/20221214/kuban-1838477983.html

На Кубани откроют 20 школ и 23 детсада в 2023 году

На Кубани откроют 20 школ и 23 детсада в 2023 году - РИА Новости, 14.12.2022

На Кубани откроют 20 школ и 23 детсада в 2023 году

Краснодарский край планирует в следующем году открыть 20 школ и 23 детсада, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе выступления на шестой сессии... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T00:38

2022-12-14T00:38

2022-12-14T00:38

краснодарский край

общество

вениамин кондратьев

краснодарский край

анапа

кущевский район

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КРАСНОДАР, 14 дек - РИА Новости. Краснодарский край планирует в следующем году открыть 20 школ и 23 детсада, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе выступления на шестой сессии Законодательного собрания края."В 2023 году на проектирование и строительство школ и детских садов предусмотрели 24,2 миллиарда рублей. В следующем году откроем еще 20 школ и 23 детских сада. Мы набрали рекордные темпы по строительству социальных объектов. Еще пять лет назад в такой результат никто бы не поверил", – сказал Кондратьев. Его слова приводятся в сообщении администрации региона.Уточняется, что всего в 2023 году на строительство и реконструкцию соцобъектов и инженерной инфраструктуры в Краснодарском крае направят 122,3 миллиарда рублей - в 1,7 раза больше, чем в 2022 году.По данным краевых властей, сейчас на Кубани строится более 50 общеобразовательных и дошкольных учреждений. В 2022 году в регионе открыли 11 школ. Накануне завершили стройку в Анапе, еще 4 школы планируют сдать до конца текущего года – по одной в Динском и Кущевском районах, две в Новороссийске.

https://ria.ru/20221214/kuban-1838476512.html

краснодарский край

анапа

кущевский район

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общество, вениамин кондратьев, краснодарский край, анапа, кущевский район